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Ситуация с попыткой переноса памятника маршалу Коневу в Праге является позором для Чехии. Об этом заявил президент страны Милош Земан.

Это наш позор, потому что, каким бы ни был Конев, памятник был символом тех советских воинов, которые погибли при освобождении Праги, их было около 13 тысяч. Но также это был и символ всех красноармейцев, которые пали при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тысяч, — цитирует Земана РИА Новости .

Также он счёл, что ситуация с монументом является «одним выкриком» старосты инициировавшего перенос совета района Прага-6.

Если этот памятник отвезут [в музей], то, возможно, на этом месте господин староста начнёт строить подземные гаражи, — предположил Земан.

Президент Чехии заинтересовался предложением евродепутата Яна Заградила, который сказал, что на территории района Прага-6 есть военные объекты и было бы хорошо, если бы армия «перевезла до парка одного из них» памятник Коневу.

Как писал News.ru, ранее посольство РФ в Чехии прокомментировало решение совета городского района Прага-6 о переносе памятника маршалу Ивану Коневу в музей. Дипломаты заявили, что намерение властей чешской столицы является возмутительным.