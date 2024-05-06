США ищут Зеленскому замену: новости СВО на вечер 6 мая

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Вашингтон ищет альтернативу нынешнему украинскому президенту Владимиру Зеленскому, контакты на предмет возможной его смены уже активно ведутся, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России. В ведомстве подчеркнули, что легитимность Зеленского после истечения срока полномочий 20 мая полностью утрачивается.

По данным СВР, по соответствующему поводу США установили контакт с лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Кроме того, негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 6 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Что сейчас происходит в зоне СВО?

Вооруженные силы России взяли под контроль село Котляровка под Купянском в Харьковской области Украины, сообщило Минобороны РФ. По данным военных, за прошедшие сутки ВС России отразили три атаки ВСУ в Луганской Народной Республике.

Помимо этого, уточнило ведомство, подразделения Южной и Восточной группировок войск смогли занять более выгодные рубежи. Российские бойцы нанесли огневое поражение девяти формированиям ВСУ в ДНР на этих направлениях. Потери в живой силе среди ВСУ на этих двух направлениях составили 435 человек.

В ходе боестолкновений российские войска также уничтожили технику ВСУ, в числе которой значатся гаубицы М198, М777, 105-миллиметровое орудие М119, самоходка М109 Paladin, а также Д-30. Средства ПВО РФ за сутки сбили самолет Су-27 ВВС Украины, а также перехватили 23 беспилотника и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции

С начала СВО Украина потеряла 1279 боевых машин РСЗО, 9339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 508 единиц специальной военной автомобильной техники, пояснили в ведомстве.

Французский легион понес первые потери

Французский военный легион столкнулся с первыми потерями в зоне проведения СВО, заявил военный эксперт Борис Рожин. По его словам, наемники могли потерять до семи человек под Часовым Яром. Он подчеркнул, что это уже не тиктокеры, которые приезжали на Украину ради денег, а профессиональные военнослужащие стран НАТО.

В зоне военной спецоперации убили украинского военнослужащего, который носил каску времен Великой Отечественной войны с эмблемой СС, рассказал один из самых эффективных снайперов ВС России. По его словам, российские военные забрали этот элемент экипировки в качестве трофея.

Семеро мирных белгородцев погибли при атаке дрона ВСУ

Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль и два автобуса, перевозивших сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белогорье» на работу. Инцидент произошел в районе села Березовка в Борисовском районе Белгородской области. Погибли семь человек, пострадали свыше 40, среди них трое детей. Следственные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области оказалось под ударом со стороны украинских вооруженных сил, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, противник использовал дрон-камикадзе. В результате атаки повреждения получил инфраструктурный объект связи, обошлось без пострадавших среди местных жителей.

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Позднее ВСУ нанесли второй за утро удар дроном-камикадзе по гражданскому транспорту в Борисовском районе, сообщил Гладков. Легковой автомобиль был атакован во время движения на участке автодороги в районе села Березовка. Пострадал один человек, он госпитализирован.

Черноморский флот отправил на дно беспилотные катера ВСУ

Минобороны опубликовало видео с уничтожением безэкипажных катеров ВСУ в районе северо-западного побережья Крыма. По информации военных, российские силы перехватили пять таких аппаратов. На кадрах видно, как боевой вертолет маневрирует над катером, параллельно обстреливая безэкипажную технику ВСУ. Беспилотник пытается уйти от обстрела, но в какой-то момент загорается и взрывается.

Начальник следственного управления на Украине Сергей Болвинов сообщил, что российские силы применили мощную бомбу ФАБ-1500 против позиций ВСУ под Купянском. По его словам, вооружение такой мощности против украинских сил используется впервые. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Вооруженные силы Украины смогут продержаться в противостоянии с Россией до конца этого года благодаря новому пакету военной помощи со стороны США, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Дипломат добавил, что на сегодняшний день исход конфликта еще не предрешен.

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