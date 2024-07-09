Зеленского сравнили с нежеланным женихом Рогов: Зеленский на саммите НАТО получит тыкву, как нежеланный жених

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО вместо приглашения в Альянс получит тыкву по старой украинской традиции, как нежеланный жених во время сватовства, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, которые приводит РИА Новости, предлогом для отказа станет высокий уровень коррупции и произвола.

Зеленский по итогам саммита получит гарбуз (тыква. — NEWS.ru) по старой южнорусской традиции, когда отказывали нежеланному жениху, — сказал Рогов.

Ранее заместитель генсека Альянса Мирча Джоанэ заявил, что если Украина продолжит реформы, может наступить момент, когда «они смогут быть среди нас». На предстоящем саммите в Вашингтоне дадут чрезвычайно ясный сигнал о необратимом пути Киева к евро-атлантической семье, подчеркнул он.

Agence France-Presse до этого также сообщало, что Украине на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне не предоставят приглашения в Североатлантический альянс. Вместо этого Зеленскому придется принять то, что предложат союзники, говорится в материале.

Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что союзники Киева не в состоянии ничего сделать, чтобы скрыть крах политики НАТО по Украине. Он подчеркнул, что в Альянсе уже не знают, какие шаги следует предпринять для этого.