Зеленского предостерегли от «старой привычки» на фоне любви ЕС к растениям Коц призвал Зеленского быть осторожнее из-за увлечения ЕС ботаникой

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global look Press

Владимир Зеленский и Олаф Шольц

Западных политиков в последнее время все чаще тянет на ботанику, пишет в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Он напомнил, что ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнивал ЕС с «цветущим садом», а окружающий мир — с «дикими джунглями».

Теперь, обратил внимание журналист, канцлер Германии Олаф Шольц сравнил «мирный саммит» по Украине в Швейцарии с растением, которое сейчас поливают, чтобы оно стало «развивающимся садом». При этом, предупреждает он, президенту Украины Владимиру Зеленскому при подобных сравнениях стоит быть осторожным.

Как бы Зеленский по старой привычке это растение не скурил. А вообще, западных политиков в последнее время тянет на ботанику. Сначала Боррель назвал Евросоюз «цветущим садом», а окружающий мир — «дикими джунглями». Теперь Шольц со своим растением. Что же скажет главный «овощ» НАТО Джо Байден? — задается вопросом он.

Политолог Сергей Марков считает, что конференция по Украине в Швейцарии по составу участников больше напоминает «саммит поражения». Это объясняется участием в переговорах президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, чьи партии потерпели провал на выборах в Европарламент.