Зеленского обвинили в попытке выторговать себе гарантии безопасности Смирнов: Зеленский заявил о новом контрнаступлении ради торга за личные гарантии

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Началом торга за гарантии личной безопасности назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о предстоящем контрнаступлении вооруженных сил страны представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его мнению, которое приводит РИА Новости, украинский лидер в обозначенном вопросе готов «поднимать ставки».

Зеленский готов поднимать ставки и заявлять о начале любых контрнаступлений, лишь бы выпросить себе безопасность. Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности и дает четкий сигнал своим хозяевам о том, что среди условий прекращения конфликта на Украине должна быть его жизнь, — сказал Смирнов.

Ранее Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о подготовке ВСУ к новому контрнаступлению, целью которого будет развитие успеха украинских военных в Черном море. Таким образом он исключил только оборонительную стратегию. Говоря об обстановке в Черном море, он «пообещал россиянам сюрпризы», однако не стал раскрывать, что он имеет в виду.

Украинский лидер также отметил, что Киев работает над тем, чтобы лишить российские самолеты преимущества в небе. Он добавил, что наличие артиллерии и дальнобойности — это ключевые вещи для сил обороны.