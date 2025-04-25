Зеленского назвали террористическим чудовищем и уличили во лжи Захарова заявила, что Зеленский вновь обманул Трампа обещанием вернуть Крым

Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая своему американскому коллеге Дональду Трампу, заявил, что Крым «можно вернуть» путем дипломатии и санкций, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее возмутило, что такое заявление сделало «террористическое чудовище», которое истребляет даже собственных сограждан.

По словам дипломата, политика Зеленского основана на убийствах, терроризме, лжи, ненависти и подлости. При этом «крымская дипломатия» президента Украины — это убийства крымчан, попытки уничтожения Крымского моста, террор в отношении полуострова, требования большего количества оружия для силового решения вопроса, резюмировала представитель ведомства.

Он уже пытается и Трампа обмануть: то обещал выполнять 30-дневный мораторий на удары по ТЭК — наврал, то обещал держаться пасхального перемирия — наврал, то рассказывал про «удары по мирным украинским городам» — наврал, — подчеркнула Захарова.

Ранее секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко признал, что если Крым будет признан российской территорией, то это приведет к отмене всех ранее наложенных сопутствующих экономических санкций. Он предположил, что это позволит Москве без помех развивать свою экономику.