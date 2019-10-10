10 октября президент Украины Владимир Зеленский устроил свою первую большую пресс-конференцию и сразу немало удивил, предпочтя большим солидным залам помещение киевского фуд-корта. По этому поводу в Сети даже шутили, что такая обстановка главе государства просто ближе: он привык выступать в ресторанах. Ещё из необычного — заявленная продолжительность «пресс-марафона»: Зеленский пообещал общаться с журналистами десять часов подряд.

Международный опыт

Поскольку мероприятие проходит в небольшом помещении, было решено запускать представителей прессы группами по 7-10 человек и отводить каждой группе на общение с президентом примерно полчаса. Такой формат, по словам организаторов, был задуман для того, чтобы максимум журналистов могли задать свои вопросы. С другой стороны — такой формат, за счёт малого количества времени, выделенного на каждую группу, удобен для ухода от неудобных вопросов.

Предшественник Зеленского Пётр Порошенко предпочитал устраивать пресс-конференции в более классическом стиле — в больших залах при одновременном скоплении значительного числа журналистов. При этом украинские СМИ были недовольны таким форматом, поскольку на мероприятие Порошенко предпочитал отводить лишь два часа, в основном слово предоставлялось тем, кто озвучивал согласованные с президентской администрацией вопросы. А склонность Петра Алексеевича к пространным монологам и самоповторам превращала пресс-конференции лишь в очередную площадку, где он мог в очередной раз проговаривать свои стандартные тезисы.

В связи со сменой формата общения украинского президента с прессой интересно посмотреть, как такие мероприятия проходят в других странах.

В США долгое время существовал обычай ежегодного торжественного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома, который проводился в апреле. Обычно мероприятие проходило в непринуждённой обстановке, где глава государства и журналисты много смеялись и подшучивали друг над другом, хотя касались и серьёзных тем. Действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп удивил всех тем, что после прихода к власти проигнорировал это мероприятие, пожелав, по обыкновению, в соцсетях всем хорошего вечера.

Во Франции было принято проводить большую пресс-конференцию главы государства раз в год в День взятия Бастилии, однако Эммануэль Макрон в 2017 году эту традицию прервал. В Елисейском дворце заявили, что «сложный мыслительный процесс плохо поддается формату журналистского опроса».

Канцлер Германии Ангела Меркель предпочитает более формальный подход: раз в год, в один из летних месяцев, она устраивает пресс-конференцию в здании Союза политических журналистов, где обычно собираются около 200 корреспондентов различных изданий и в течение 80-100 минут общаются с главным политиком страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также любит раз в год собирать представителей прессы. Правда, с 2017 года он предпочитает проводить «Большой разговор с президентом». В отличие от классической пресс-конференции, на «разговор» приглашают не только представители СМИ, но политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений. Последнее такое мероприятие прошло 1 марта и получилось рекордным по длительности: Лукашенко отвечал на вопросы в течение 7 часов и 23 минут.

Владимир Зеленский zelenskiy95/Facebook

Президент России Владимир Путин также ежегодно собирает журналистов отечественных и зарубежных СМИ на большую пресс-конференцию. Последнее такое мероприятие прошло 20 декабря 2018 года. На него было аккредитовано 1702 человека. Российский лидер отвечал на вопросы в течение 3 часов 43 минут. Для сравнения, первая большая пресс-конференция Путина прошла 18 июля 2001 года, на ней присутствовали 400 журналистов, и длилась она полтора часа. А самая продолжительная по времени пресс-конференция прошла в 2008 году: тогда глава государства общался с журналистами 4 часа 40 минут.

Что там на Украине?

В силу того, что в последние дни обстановка на Украине неспокойна, общение Владимира Зеленского с прессой вызвало большой интерес. Будучи избранным как «президент мира», обещавший закончить войну в Донбассе, он столкнулся с ожесточённым сопротивлением представителей предыдущей власти и её сторонников из числа «ветеранов АТО», воспринявших как предательство и шаг к капитуляции подписание «формулы Штайнмайера», конкретизирующей последовательность шагов по исполнению подписанных ещё Петром Порошенко Минских соглашений.

Говоря о повседневной жизни страны, Зеленский посетовал, что не обладает достаточными полномочиями, чтобы отправить в тюрьму всех коррупционеров, хотя прекрасно знает, кто преступник, а кто нет.

Я думал, что на второй день, когда мы придём, всех коррупционеров посадят. Но мне сказали: «ай-ай-ай — президент не может влиять». То есть я ещё должен подбирать слова, потому что это влияние, — посетовал Зеленский.

Также он пожаловался на работу Верховной Рады, отметив, что каждый день приходится преодолевать «всякие выкрутасы», чтобы принимать законы.

Война в Донбассе

Рассуждая о вооружённом конфликте в Донбассе, Зеленский напомнил, что Украина на выборах проголосовала за президента, «который прекратит войну». Именно это он назвал своей пятилетней миссией. Он обратился к проживающим на Донбассе украинцам, пообещав, что Киев их не бросит.

Эта часть людей, которые чувствуют себя украинцами, должна знать: мы их не оставляем, не бросаем, мы обязательно вернём их вместе с территориями. Это наш план «А». А план «Б» — если будет долгий путь с возвращением территорий, приоритетом всё равно будут люди, — сказал он.

Зеленский также напомнил, что все предпринятые Киевом в последнее время шаги — обмен пленными, закрепление на бумаге «формулы Штайнмайера», разведение войск — это не условия России, на которые ему пришлось пойти, а давно заключённые договорённости, которые необходимо исполнять. При этом он рассказал, что канцлер Германии Ангела Мекрель была очень удивлена заявлениям Порошенко по поводу «формулы» и манёвров войск.

Говоря о новом законе об особом статусе Донбасса, президент Украины пообещал, что в нём будут прописаны «красные линии», а также отдельно будут проработаны критерии для амнистии участников боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский APUkraine/ twitter.com/Global Look Press

Пришлось Зеленскому также рассказать, что он будет делать, если боевики-добровольцы решат захватить Золотое, чтобы не допустить разведение войск. Он подчеркнул, что с ветеранами АТО надо разговаривать, объяснять, что такое «формула Штайнмайера», и отметил, что люди, берущие в руки оружие, должны быть готовы ответить перед законом.

Как ты можешь стрелять, если ты не военный? Будь среди военных и выполняй задание военных, — сказал украинский президент.

При этом он подчеркнул, что, если в «нормандском формате» почувствует, что Киев в итоге не сможет контролировать ни местные выборы в Донбассе, ни границу, то он отойдёт от этого плана и займётся поиском другого варианта.

Привет Порошенко

В силу оппозиционной активности пятого президента страны Петра Порошенко журналисты не могли не спросить о нём у действующего главы государства.

Ошибка Порошенко в том, что он думает, что готов быть лидером другого Майдана. Он забывает, что он уже не президент. Он в это не верит. Это на физиологическом уровне уже, мне кажется. Но проблема в том, что он немножечко подталкивает людей. Вот он гулял-гулял и внезапно пришёл на Майдан, — сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что не боится нового Майдана, и если общество не захочет, чтобы он был президентом, «кровопролития не будет».

Напомнил Зеленский о том, что Минские соглашения, из-за выполнения которых его сильно критикуют, были подписаны именно Порошенко.

В Минских соглашениях есть отведения ещё и те, которых мы не можем себе позволить. Что мне с ними делать? Я не могу себе этого позволить. Это подписал человек, который ходит и кричит «Ай-ай-ай». Я сижу в таком конкретном шпагате, как Ван Дамм — было бы три ноги, сел бы на три, — заявил он.

Отношения с Россией

Конечно, поинтересовались журналисты о планах Зеленского встретиться с Владимиром Путиным. Он заявил, что сейчас «все против» их встречи с глазу на глаз и предположил, что она возможна лишь в «нормандском формате».

Я знаю одно, что эта встреча должна быть, если мы хотим завершить войну, — заявил Зеленский.

Он отметил, что, если договориться о встрече в «нормандском формате» в ближайшее время так и не получится, можно использовать Минск или прямые переговоры с Путиным. Отвечая на вопрос, почему он уверен, что Россия готова пойти на уступки, президент Украины предположил, что наша страна устала от всего этого процесса и поняла, что Киев не отдаст свои территории.

Раньше были разговоры, что мы фашисты, что хотим забрать право говорить на русском языке. Сейчас в России многие понимают, что эта история со мной не работает. Все знают, какие у меня либеральные взгляды в этом направлении, — заявил он.

Один из журналистов, в свою очередь, потребовал от Зеленского юридически закрепить статус войны с Россией. Тот ответил, что пришёл как президент мира и никто не ждёт от него объявления войны.

Мы должны будем войной идти на Крым. Наша армия не готова. Я не готов терять людей. Я не хочу наших людей пугать, — сказал он.

Также спросили у Зеленского, готов ли он к публикации своих разговоров с Путиным. Он ответил, что не готов, поскольку на этом его контакты с российским президентом закончатся, и больше не будет возможности договариваться и дальше обменивать удерживаемых лиц.

США и Трампгейт

Об отношениях с США Зеленский рассказал, что узнал о решении Дональда Трампа приостановить оказание Киеву военной помощи лишь в сентябре, и после личного разговора с американским президентом программа была разблокирована. Говоря же о скандале с публикацией стенограммы переговоров, Зеленский отметил, что не сравнивал опубликованную американскую версию с той, что есть у Киева.

Спросили у главы Украины и о том, не считается ли коррупцией просьба одного президента другому расследовать преступление против третьего лица.