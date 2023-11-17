Зеленский пугает новым Майданом: новости СВО на вечер 17 ноября Bloomberg: Зеленский подозревает Россию в подготовке госпереворота на Украине

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский опасается подготовки в стране нового Майдана с целью его смещения с поста главы государства, сообщает Bloomberg. По мнению украинского лидера, операция по проведению госпереворота может разрабатываться Москвой. При этом он не привел никаких доказательств, подтверждающих возможную причастность российской стороны, передает агентство.

Зеленский также подчеркнул, что ВСУ придется отступить, если западные союзники перестанут оказывать помощь Киеву. По словам украинского лидера, из-за ситуации на Ближнем Востоке Киев стал получать меньше 155-миллиметровых снарядов.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 17 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Цеков заявил, что Зеленский может лишиться власти

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что президент Украины может лишиться власти из-за нового Майдана или военного переворота. По его словам, в Киеве недовольны Зеленским из-за затянувшихся боевых действий.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отреагировал шуткой на слова президента Украины. Он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что теперь Москве придется «скорректировать оперативную заготовку».

Ситуация на Украине близка к «идеальному шторму»

Член немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиас Мосдорф заявил, что Запад потерпел сокрушительный крах на Украине. По его словам, несмотря на всю поставленную Киеву военную помощь, ВСУ не добиваются успехов на поле боя.

The Wall Street Journal пишет, что чиновники из США и Евросоюза полагают, что Россия и Украина вряд ли сядут за стол переговоров до президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. До этого момента острая ситуация не сдвинется с мертвой точки, и никакого диалога не будет, отмечает издание.

Издание Le Monde пишет, что ситуация на Украине близка к «идеальному шторму» из-за провалов ВСУ. Конфликт зашел в тупик, и теперь страну ждут политические потрясения.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Бывший американский разведчик Юджин Румер и представитель администрации экс-президента Билла Клинтона Эндрю Вайс отметили, что западные державы должны отказаться от «магической веры» в поражение России на Украине, так как для этого нет никаких предпосылок. По мнению экспертов, санкции продемонстрировали свою неэффективность, а поставки новых видов вооружений не помогли ВСУ добиться успеха.

Телеканал BBC сообщил, что порядка 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу по мобилизации на Украине, сбежали в другие страны. Случаи незаконного пересечения границы фиксировались Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией в период с февраля 2022 года по 31 августа 2023-го. Еще 21 тысяча украинских граждан была задержана при попытке покинуть страну.

Российские бойцы уничтожили две ракеты «Нептун» ВСУ

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Вооруженные силы России нанесли серию ударов по крупным промышленным объектам Харькова. По информации канала, военные, в частности, поразили в ночь на 17 ноября завод имени Малышева и Харьковский бронетанковый завод. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Как передает канал, разрушения на военно-промышленных объектах достаточно серьезные. По данным «Иди и смотри», на заводах ремонтируют военную технику и собирают беспилотные летательные аппараты.

По информации «Иди и смотри», ВС России уничтожили украинский десант на Херсонском направлении. По данным канала, военные ВСУ пытались закрепиться на плацдарме в районе Антоновского моста. Минобороны России не комментировало данную информацию.

Фото: МО РФ

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что российские боевые самолеты нанесли удары по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины. По его словам, атаке подверглись расположения 43-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад противника в районах Степовой Новоселовки и Берестового.

17 ноября Минобороны России сообщило, что две украинские противокорабельные ракеты «Нептун» были уничтожены над акваторией Черного моря у побережья Крыма. В ведомстве пояснили, что попытка атаки произошла примерно в 10:40 мск.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе была объявлена воздушная тревога из-за работы системы противовоздушной обороны. По его словам, военные сбили две воздушные цели над Северным молом. Никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано, добавил он.

Глава Харьковской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ обстреляли ракетами Storm Shadow территорию Чаплинского района Херсонской области. По его словам, благодаря работе систем радиоэлектронной борьбы удалось избежать жертв. РЭБ подавила британские ракеты, сбив их с курса. В Минобороны России пока не прокомментировали данную информацию.

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