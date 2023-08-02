Зеленский пообещал нанести сильные удары по России: как ответит Москва

Фото: President Of Ukraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник в своем видеообращении после доклада руководителя ГУР Кирилла Буданова произнес слова, которые наблюдатели расценили как угрозу новыми ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Как на это может ответить Москва?

Когда ВСУ последний раз наносили удары по территории России

В ночь на 1 августа к российской столице направлялись три украинских беспилотника: два уничтожили над Московской областью, а третий был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упал на территории комплекса «Москва-Сити».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки беспилотников жертв и пострадавших нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала атаки БПЛА на Москву.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Зеленский компрометирует Вашингтон, проводя террористические акции в отношении гражданской инфраструктуры. Президент США Джо Байден идет по собственноручно разбросанным граблям под названием „страна-спонсор терроризма“», — написала Захарова.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, в свою очередь, пообещал еще большее количество дронов на территории РФ после атаки БПЛА на Москву.

Что сказал Зеленский

Дословно президент Украины заявил о том, что он выслушал «отдельный подробный доклад начальника Главного разведывательного управления Буданова», и пообещал, что Россия «обязательно ощутит на себе последствия» их совместной работы. «Они [Россия] это сильно почувствуют», — сказал Зеленский.

Как на заявление Зеленского отреагировали в России

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой уверен, что Зеленский делает подобные высказывания с целью напугать граждан РФ.

«Ничего, кроме таких заявлений, Зеленский делать не может. Но он будет их делать, изображая воинственный дух, якобы [он] на что-то способен, чтобы западные хозяева сохранили к нему интерес», — заявил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Липовой пояснил, что Украина попробует нанести «серьезный» удар по России, если только Соединенные Штаты Америки примут решение поставить дальнобойные ракеты ВСУ.

«На остальное они не способны, все полученное в качестве военной помощи они использовали», — резюмировал Герой России.

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Кисляков в беседе с РИАМО обратил внимание, что Михаил Подоляк уже заявлял о «новых атаках», но средства ПВО и РЭБ России успешно справляются с украинскими БПЛА.

«Наше ПВО, безусловно, готово к возможным атакам — в разветвленных эшелонах ПВО в Столичном регионе есть и ЗРК, и комплексы РЭБ. Мы сами неоднократно видели, как дроны подавляются или сбиваются. Большинство их них ликвидируется, не достигнув какой-либо цели», — заявил Кисляков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как Россия может ответить на новые угрозы со стороны Украины

После атаки БПЛА на Москву 1 августа страны Запада обратились к России с просьбой сдержанно отреагировать на попытку Киева атаковать беспилотниками объекты в российской столице. В частности, глава внешнеполитического ведомства ЕС Набила Массрали призвала Кремль не использовать эти факты для эскалации боевых действий на Украине.

Герой России Сергей Липовой также объяснил, почему Зеленский записывает видеообращения с угрозами в адрес России на белом фоне. По его мнению, президент Украины боится ответных ударов и «находится в бункере».

«Не сложно догадаться. Он шифруется, маскируется, он находится в каком-то бункере, чтобы его не вычислили и не нанесли удар. Хотя получи соответствующие спецподразделения приказ — его бы давно ликвидировали», — подчеркнул Липовой в разговоре с NEWS.ru.

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