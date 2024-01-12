Зеленский получил четыре повестки в военкомат: что пишут военкоры 12 января

Фото: president.gov.ua

Повестки для Владимира Зеленского, переход ВСУ к обороне в Харьковской области, удары по Йемену и Россия, ответ за обстрел Донецка, текущая обстановка в зоне спецоперации, отсутствие помощи Украине со стороны США — российские военкоры сегодня в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

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«Найден главный уклонист от военной службы в ВСУ. Им является никто иной, как Владимир Александрович Зеленский. Тот самый, который президент. Согласно данным министерства обороны Украины, Зеленский согласно выписанных повесток не явился в военкомат „для постановки на воинской учет“ 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015. А чем остальные жители Украины хуже. Делайте как ваш президент», — написал военкор.

«Украина.ру» отметила, что на воинском учете Зеленский состоит с 2008 года как делопроизводитель.

«В войсках их называют „писарчуками“. Также напомним, что он поддержал госпереворот на Украине, а вслед за этим и карательную операцию в Донбассе, но до декабря 2014-го продолжал ездить в Россию, где проходили съемки кинокартины „8 новых свиданий“ с его участием», — напомнили журналисты.

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«Пару слов о ситуации в зоне проведения СВО: некий перелом в ситуации произошел. Киев демонстративно переходит к обороне, выстраивая линию укреплений. Планируется создание фортификационных сооружений на всех семи острых участках фронта: от Херсонщины до Белоруссии. Мы свою линию (120 км длина, 60 км глубина, 4 ряда) строили 7 месяцев. Успеет ли Украина выстроить свою линию на 1200 км — интересный вопрос. Тут есть нюанс: линия обороны действует, если создание ее завершено. Если остались бреши — линия обороны большой роли не сыграет», — написал военкор.

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«Нидерланды поддерживают операцию США и Великобритании против хуситов в Йемене и считают, что эти действия основаны на праве на самооборону, заявил премьер-министр страны Марк Рютте. Стандартная западная присказка — „они нам угрожают“. Под этим соусом можно в нарушение международного права бомбить суверенные государства, менять правящие режимы, вводить воинские контингенты. При этом, Вашингтон и Брюссель крайне болезненно реагируют, когда страны, не входящие в НАТО, действуют по такому же принципу. И отказывают в праве на самооборону, например, России», — возмутился военкор.

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press Многоцелевой истребитель военно-воздушных сил Великобритании «Тайфун»

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«Нам, я имею в виду Россию, уже который раз показывают как надо!! То Израиль стирает Газу с лица земли, теперь США и Ко уничтожают ракетными ударами Йемен. Я думаю, рано или поздно мы научимся таким методам ведения „демократической-освободительной“ войны. И тогда, ВСУ, вы ответите за каждый выпущенный снаряд по мирным улицам Донецка и других мирных городов республик», — написал военкор.

«Рыбарь» рассказал о главных событиях в зоне СВО

«Российские войска продолжают наносить массированные удары по объектам противника в разных областях т.н. Украины, что свидетельствует об общих изменениях в подходе к огневому поражению объектов противника. В Харькове под огнем оказался гостиничный комплекс Park Hotel, однако попадание к результату не привело. Украинское командование на протяжении нескольких месяцев ведет подготовку к возможному наступлению ВС РФ на Североукраинском, Слободжанском и Купянснком направлениях. С этой целью противник ударными темпами укрепляет границу с Беларусью и Россией. Тем не менее возвести неприступную линии обороны ВСУ пока не удалось, однако и свидетельств о подготовки наступления российских войск пока нет», — отметили авторы канала.

По данным «Рыбаря», на Донецком направлении штурмовые отряды ВС РФ после полного взятии Марьинки ведут наступление к югу от города — на флангах Новомихайловки.

«При этом наибольшая активность российских войск фиксируется на северном фланге, основные бои на котором развернулись после занятия укрепрайона „Зверинец“. Но самой большой головной болью для Банковой остается текущий законопроект по мобилизации, который сегодня все же решили отозвать из Верховной Рады для внесения поправок. Как бы то ни было, темпы украинской мобилизации снижать никто не намерен. Поэтому напомним бойцам ВСУ про один простой способ спасти свою жизнь — вызвать Волгу по частоте 149.200», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

WarGonzo: «США остановили военную помощь Украине»

«Вчера США прекратили поставку оружия и техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств. Об этом сообщил Джон Кирби — координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома. Но не стоит слишком сильно обнадеживаться по этому поводу. Скорее всего, очень скоро будет принят новый законопроект о военной помощи Украине, и средства на поддержание ВСУ в более-менее боеспособном состоянии, снова появятся. Глупо надеяться, что США просто так оставят такой ценный в противоборстве с Россией актив как Украина», — добавили авторы канала.

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