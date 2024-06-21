Зеленский обрушил на РФ сотни БПЛА, вспыхнул НПЗ: как ВСУ атакуют 21 июня

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Атака дроном в представлении ИИ

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В ночь на 21 июня средства ПВО сбили над территорией страны более сотни беспилотников. Ильский НПЗ загорелся в Краснодарском крае при падении БПЛА. Трехлетняя девочка пострадала в ДНР в результате обстрела ВСУ. Ракеты ATACMS были уничтожены над Херсонской областью. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

ПВО сбила более 100 беспилотников над РФ

Минувшей ночью дежурные средства ПВО уничтожили над российской территорией 114 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Военные ВСУ совершили наиболее массированную атаку на Крым, над которым было перехвачено 70 БПЛА.

Еще 43 дрона были сбиты над Краснодарским краем и один — над Волгоградской областью. Кроме того, российская авиация уничтожила шесть украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря.

В Севастополе рассказали о последствиях налета БПЛА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате падения обломков дронов в районе Монастырского шоссе загорелась трава. По его словам, повреждений инфраструктуры не зафиксировано, местные жители не пострадали.

Власти Краснодарского края сообщили о гибели человека при ударе дронов

Обломки сбитых ночью дронов упали на территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае, сообщил оперштаб региона. Произошло возгорание, которое удалось оперативно ликвидировать. Два человека пострадали.

«21 июня около 04:00 поступила информация о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ. Повреждены хозяйственные сооружения. Пожар на площади 50 кв. м уже ликвидировали. По предварительным данным, пострадали два человека», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о падении БПЛА на территории Ильского НПЗ.

По данным оперштаба, украинские беспилотники пытались атаковать Темрюкский, Ейский и Северский районы Краснодарского края. Telegram-канал SHOT сообщил, что в районе поселка Афипский прозвучало более десяти взрывов.

Обломки БПЛА также упали на котельную, расположенную рядом с автовокзалом «Южный» в Краснодаре. В результате погиб ее сотрудник, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Еще четыре человека получили ранения.

МЧС России сообщило, что при атаке украинского беспилотника на Краснодарский край в ночь на 21 июня пострадали двое сотрудников ведомства. После оказания медпомощи они были направлены на амбулаторное лечение.

В Минобороны РФ не комментировали сообщения об атаках ВСУ на Краснодарский край.

Глава Адыгеи сообщил о налете беспилотников на республику

В ночь на 21 июня несколько дронов были сбиты средствами ПВО над Тахтамукайским районом Адыгеи, сообщил глава республики Мурат Кумпилов. По его словам, прилеты были зафиксированы в поселке Новый, в ауле Козет и в поселке городского типа Яблоновский.

«Из разрушений — поврежденная кровля частного дома в Яблоновском. Обязательно окажем семье помощь — соответствующее поручение дано главе района. Пострадавших нет», — написал Кумпилов в Telegram-канале.

19 населенных пунктов Белгородской области оказались под огнем

Накануне Минобороны РФ сообщило о работе средств ПВО в Белгородской области один раз. По данным ведомства, украинский беспилотник самолетного типа был сбит над регионом около 14:15. Еще один БПЛА был уничтожен утром 21 июня.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины атаковали с помощью артиллерии и более чем полусотни БПЛА 19 населенных пунктов региона. Под огнем оказались Шебекино, Муром, Новостроевка-Вторая, Красный Хутор, Журавлевка, Борисовка и другие. ВСУ выпустили по региону 67 боеприпасов и применили 26 беспилотников.

Жительница села Петровка получила осколочное ранение голени в результате сброса снаряда с беспилотника. Еще одна женщина пострадала в Муроме в результате атаки дрона-камикадзе на дом. Ей потребовалась госпитализация.

Утром 21 июня дроны-камикадзе совершили налет на Шебекино. По словам Гладкова, один из них упал на территории сельхозпредприятия, второй — коммерческой организации. Складское помещение, хозпостройка и три автомобиля получили повреждения.

Минобороны РФ не комментировало сообщения Гладкова об обстрелах региона.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смирнов сообщил об атаках на семь населенных пунктов Курской области

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Гордеевка, Новый Путь, Елизаветовка и Олешня, поселок Теткино, а также одноименный пункт пропуска. Местные жители не пострадали.

Беспилотники ВСУ, по словам губернатора, атаковали территории в районах Олешни, Новой Николаевки, Кучерова, Теткино и Нового Пути. Обошлось без жертв и пострадавших. Линия электропередачи получила повреждения в Кучерове.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаках ВСУ на Курскую область.

Средства ПВО пресекли удары дронов ВСУ по Брянской области

Утром 21 июня средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. Минобороны РФ подтвердило эту информацию.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор в Telegram-канале.

Трехлетняя девочка пострадала при обстреле Горловки

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 26 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 15 обстрелов на Донецком направлении и 11 — на Горловском. ВСУ выпустили 63 боеприпаса по региону. 21 жилой дом, два инфраструктурных объекта и четыре автомобиля получили повреждения. Трое мирных жителей, в том числе девочка 2021 года рождения, получили ранения.

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

«В Центрально-Городском районе Горловки ранена девочка 2021 г. р. В Куйбышевском районе столицы региона в результате подрыва на ПФМ „Лепесток“ ранен мужчина 1981 г. р. В Советском районе Макеевки из-за обстрела из РСЗО HIMARS пострадала женщина 1987 г. р.», — уточнил глава ДНР Денис Пушилин.

Накануне советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что получил ранение под Донецком. Когда он находился в районе поселка Еленовка, украинский беспилотник сбросил боеприпас рядом с ним. По словам Гагина, ранения также получил замруководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин.

Российское военное ведомство не комментировало информацию о ранении Гагина и Гришкина при атаке БПЛА.

Рогов заявил о попытке ВСУ атаковать Херсонскую область ракетами ATACMS

Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили шесть ударных дронов ВСУ над Азовским морем в районе села Счастливцево, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Еще один БПЛА, по его словам, был сбит в районе Сивашского залива.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в Telegram-канале, что несколько беспилотников, а также снаряды РСЗО были сбиты над Чонгаром, Геническом и Арабатской стрелкой.

«Ракета ATACMS и пять БПЛА ВСУ сбиты над Херсонской областью», — сообщил он.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаках ВСУ на Херсонскую область.

Балицкий заявил об ударах по электроподстанциям Запорожской области

Накануне утром украинская армия обстреляла кассетными боеприпасами село Новое в Токмакском муниципальном округе Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. В этот момент на местной электроподстанции шли ремонтные работы.

«В результате повреждено оборудование. Два сотрудника предприятия „Таврия-Энерго“ получили множественные осколочные ранения — пострадавшие доставлены в медицинское учреждение», — уточнил чиновник.

По словам Балицкого, беспилотник ударил по электроподстанции в Энергодаре. Произошло возгорание, которое впоследствии было ликвидировано. Энергоснабжение в городе и в населенных пунктах, расположенных на побережье Каховского водохранилища, восстановили по резервным схемам.

Кроме того, накануне система ПВО сбила четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем, сообщила пресс-служба администрации города.

Российское Министерство обороны не комментировало сообщения об ударах ВСУ по Запорожской области.

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