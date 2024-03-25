«Здесь нет раскаяния»: физиогномист описал поведение террористов в суде Физиогномист Воеводин не заметил раскаяния у подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Рачабализода Саидакрами Муродали, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холл»

Первый фигурант, проходящий по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», Далерджон Мирзоев, имеет очень заторможенные движения, заявил в беседе с NEWS.ru физиогномист Олег Воеводин. Эксперт проанализировал поведение всех четырех подозреваемых и пришел к выводу, что они не раскаиваются. В случае с Мирзоевым физиономист также предположил, что его состояние может быть полностью невменяемым.

У него полностью заторможены движения в плане мыслей и действий. Слишком сухие губы, они вздутые, выпирают. С одной стороны, это показатель того, что у человека повышенное сердцебиение. Такое ощущение, что он под какими-то препаратами. У него отрешение от реальности, как будто не понимает, что происходит. Тупой взгляд. Полностью невменяемое состояние. Здесь нет раскаяния. Человек сидит в себе, — заявил Воеводин.

Второй фигурант Саидакрами Муродали Рачабализода имеет признаки раздвоения личности, добавил эксперт. В его взгляде читается «будь что будет». Лицо третьего, Мухаммадсобир Файзова, при этом выражает смиренность. По словам Воеводина, он полностью отдал себя воле Аллаха.

Здесь мы понимаем, что человек просит Бога, чтобы он забрал его душу, ждет этой минуты, секунды. Раскаяния нет, пофигизм. Будь что будет, лишь бы Аллах меня забрал, — объяснил эксперт.

По лицу четвертого, Шамсидина Фаридуни, можно сказать, что он имеет жесткую обиду на всех, добавил физиономист. Искривленный нос говорит о склонности к воровству, а прямые губы о холодности и расчетливости. Эксперт не исключил, что терактом подозреваемый кому-то мстил, а теперь чувствует лишь агрессию и желание сделать больше.

Ранее Басманный суд Москвы постановил арестовать четверых подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Они взяты под стражу до 22 мая. Все арестованные либо плохо говорят по-русски, либо совсем не владеют языком. Они общались через переводчика.