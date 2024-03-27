Заявления США о теракте в «Крокусе» назвали попыткой переключить внимание Песков: позиция США по теракту в «Крокусе» вызвана попыткой переключить внимание

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Дмитрий Песков

Заявляя о единственной версии теракта в «Крокус Сити Холле», США пытаются с чего-то переключить внимание, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с газетой «Известия». По его словам, до сих пор никаких официальных сообщений о случившейся трагедии озвучено не было. Песков добавил, что российские спецслужбы сейчас ищут подкрепление уже выдвинутым версиям, чтобы остановиться на одной аргументированной. Он посоветовал набраться терпения и дождаться окончания следствия.

По меньшей мере стрaнно, что aмерикaнцы берут нa себя смелость и зaявляют об одной единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что кaк минимум они хотят с чего-то переключить внимaние, — пояснил официальный представитель Кремля.

Россия расценивает позицию США по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле» как ангажированную, заявила ранее представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Вашингтон пытается «вывести из-под удара» Киев.

Она также подметила, что в западных странах произошла «мутация» в отношении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». По мнению Захаровой, там поняли, что «останутся за бортом», если не изменят своего отношения к трагедии. Поэтому иностранцы стали приходить в российские посольства и МИД в Москве, чтобы оставить запись в книге соболезнований.