Названа дата заседания о признании Meta экстремистской организацией

Заявление Генпрокуратуры РФ о признании экстремистской организацией американской компании Meta Platforms Inc., которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp, поступило в Тверской суд Москвы. Заседание намечено на 21 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Гражданское дело <...> о запрете деятельности организации по основаниям осуществления экстремистской деятельности назначено к разбирательству в судебном заседании на 21 марта 2022 года в 11.00, — уточнили в суде.

Ранее Meta Platforms на фоне событий на Украине временно сняла в соцсетях Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию в отношении россиян. После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет завёл уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Позже в компании заявили, что призывы к насилию касаются только военных.

Ранее Instagram официально был внесён в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. Ведомство объявило, что соцсеть будет заблокирована на территории России в 00:00 мск 14 марта. Это коснулось всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp.