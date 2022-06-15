«Зависит выживание экономики»: Россию призвали к развороту на Восток Востоковед Бабаев: для экономического разворота России на Восток нужны культурные изменения

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Для экономического разворота России на Восток нужны культурные изменения, заявил директор Института Дальнего Востока РАН Кирилл Бабаев в колонке для журнала «Компания». Делать это нужно быстро, на долгую переориентацию в сторону стран Азии времени уже нет, отметил он.

Задача открыть, изучить, понять и «включить» для России Китай сегодня стоит как перед государством, так и перед бизнес-сообществом, но важнейшую роль должно сыграть сообщество экспертов — специалистов по современному Востоку, его политике, экономике и технологии. <...> От того, сможет ли Россия быстро перебросить свои паруса и «оседлать» восточный ветер, зависит сегодня выживание отечественной экономики, — считает Бабаев.

Для этого, по его мнению, нужно выстроить систему востоковедческого образования в школах и вузах, переобучить чиновников.

При этом сейчас экономические отношения стран не самые благоприятные, отметил востоковед. Китай наращивает импорт российских энергоносителей, но компании сокращают свои поставки в Россию из-за страха перед санкциями.

Китай не поставляет запчасти для самолётов, его банки не выдают кредиты для покупки российского сырья, UnionPay не делает карты российскими банкам под санкциями. Кроме того, непонятны перспективы анонсированных контрактов, добавил Бабаев.

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ ранее заявил, что Китай никогда не предоставлял России никакой материальной помощи. При этом правительство страны поддерживает диалог между Москвой и Киевом и надеется на проведение переговоров между Россией, США и НАТО.