"Зависит от них": Путин оценил перспективы отношений РФ с Украиной

https://static.news.ru/photo/ac66313a-4054-11eb-9888-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Перспективы развития отношений между Россией и Украиной зависят от украинской стороны. Об этом на большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер ответил на вопрос журналистки из Ростова-на-Дону об урегулировании в Донбассе. Путин подчеркнул, что Россия понимает всю сложность ситуации и будет наращивать поддержку Донбасса.

Что касается перспектив российско-украинских отношений, это зависит от украинских властей. Практически все предыдущие главы государства, и действующий, приходили к власти с лозунгом о прекращении войны в Донбассе и объединения страны. Но ничего не получается. Когда идут к власти, опираются на большинство, а когда попадают во власть, оглядываются на националистические силы, — констатировал президент России.

Путин напомнил, что в рамках Нормандского формата была достигнута договорённость о прекращении боевых действий. Но при этом ничего не изменилось с точки зрения социальной сферы и экономики.

Украинские власти дают понять, что не собираются соблюдать Минские соглашения. Но они подписаны под эгидой ООН и имеют статус международного документа. В одностороннем порядке отказываться от его соблюдения нельзя, — заметил Путин.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин не сомневается, что в российские выборы будет производиться внешнее вмешательство. Глава государства заявил, что Россия готовится к этому и сможет эффективно противостоять подобному воздействию.

Общение президента с журналистами и гражданами России началось на пять минут позже запланированного. Мероприятие проходит по видеосвязи: Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители СМИ — в московском Центре международной торговли и в региональных пресс-центрах. Вступительное слово президента длилось три минуты.