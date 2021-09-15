Завершились совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021»

На нижегородском полигоне Мулино прошла официальная церемония закрытия совместных стратегических учений Вооружённых сил России и Белоруссии «Запад-2021». Наиболее отличившимся военнослужащим вручены ведомственные награды, сообщается на сайте Минобороны РФ.

В учениях приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа Вооружённых сил РФ, представители руководства и личный состав вооружённых сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии, а также представитель военной делегации Шри-Ланки. Наиболее отличившиеся военнослужащие поощрены ведомственными наградами Минобороны России.

Учение «Запад-2021» показало, что мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки, спланировать боевые действия по любым направлениям, пресечь любую агрессию, решительным ударом образумить и отрезвить любого врага, — заявил замминистра обороны, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал вооружённые силы страны уникальными по многим направлениям и призвал, чтобы доходы военных повышались регулярно. По его словам, армия должна «находиться в надёжных руках», а Минобороны активно занимается повышением комфорта военных и прочими вопросами и продолжит делать это в будущем.