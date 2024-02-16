Застрявший в воронке от фугасной бомбы Leopard попал на видео Leopard выдвинулся на огневые позиции и застрял в воронке от фугасной бомбы

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Telegram-канал «Архангел спецназа» опубликовал видео с немецким танком Leopard, застрявшим в воронке от фугасной авиационной бомбы в районе населенного пункта Победа на Кураховском направлении. По данным канала, экипаж ВСУ спешно ретировался, бросив технику «на произвол судьбы».

Leopard, выдвигаясь на огневые позиции, влетел в воронку от ФАБ. Враг в спешке сбежал, кинув технику на произвол судьбы. Лицо командира представили? — подписали ролик авторы канала.

Заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Сергей Артамощенко ранее рассказал, что Вооруженные силы Украины сталкиваются с нехваткой запасных частей для поставляемых Германией танков Leopard. По его мнению, основное внимание должно быть направлено на организацию увеличения поставок запчастей для обслуживания и ремонта танков.

Артамощенко отметил, что США и Швеция поставляют с запасными частями порядка 70% своей техники, в Великобритании этот показатель составляет около 40%, а Польша и Словения вообще не снабжают свою технику запчастями. По словам военного, решить проблему может локализация склада запчастей в центре ремонта танков Leopard в Польше, а также создание и поддержание в рабочем состоянии обменного фонда запасных частей. Артамощенко подчеркнул, что вопрос поставок постоянно поднимается Киевом на всех уровнях.