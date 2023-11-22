Застрявших на «Верхнем Ларсе» дальнобойщиков начали кормить гречкой и чаем МЧС накормило гречкой задержавшихся из-за непогоды на границе у Грузии водителей

Фото: t.me/mchs_official

Более 540 большегрузов ожидают выезда на Военно-Грузинской дороге, которая закрыта из-за ухудшения погоды, сообщила пресс-служба МЧС России. Ведомство организовало у КПП «Верхний Ларс» полевую кухню с горячим питанием и теплым чаем. Также рядом с пунктом пропуска организованы места отдыха и зарядки гаджетов.

Сейчас мы находимся на стоянке, которая рассчитана на размещение до тысячи единиц грузовых транспортных средств. Организовано горячее питание: гречка полевая, чай полевой армейский, вода питьевая. Собираемся так же в дальнейшем продолжать работу, — рассказал начальник Специализированной пожарно-спасательной части республиканского ГУ МЧС Игорь Бароев.

КПП «Верхний Ларс» со стороны Осетии был закрыт 20 ноября из-за обильных снегопадов. В тот же день близ пропускного пункта МЧС открыло точку обогрева для автомобилистов. Контрольно-пропускной пункт не планируют открывать до улучшения погодных условий и отмены риска схода лавин. Непогода все еще сохраняется на территории Грузии. Ожидается, что снегопад прекратится во вторник утром. Тогда расчищать дорогу начнут одновременно по двум направлениям.