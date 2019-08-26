https://static.news.ru/photo/e2eb79e6-c7dc-11e9-bc3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Краснодарский краевой суд рассмотрит жалобы бывших сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Двоих стражей правопорядка уволили после того, как уличили в том, что они спали на рабочем месте.

Таковым оказался служебный автомобиль, в салоне которого росгвардейцы прикорнули вместо патрулирования, предусмотрительно заехав на территорию больницы. Однако там они оказались под бдительным оком неравнодушных граждан, которые зафиксировали происходящее на видео и выложили ролик в Интернет.

В дальнейшем были удалены все «следы» этого инцидента. Ролик пропал из общего доступа, а сотрудники Росгвардии лишились службы за совершение проступка, порочащего честь сотрудника правоохранительных органов.

Один из интернет-пользователей сообщил, что он в течение года наблюдал, как ведомственная машина по ночам стояла в парке краевой больницы, а сотрудники спали в салоне, передаёт « Коммерсантъ ». Адвокат уволенных между тем уверяет: в больницу его подзащитные в ночь съёмки злополучного видео заехали не отдыхать, а вынужденно: у одного из них заболела спина, и мужчины хотели попросить дежурного врача сделать укол.

Был ли сделан укол, доподлинно неизвестно. Однако сон гвардейцев — если не в тот раз, то как минимум в другие ночи — был подтверждён результатами психофизиологического исследования с применением полиграфа. Техника неумолимо указала: привычка спать на работе имеется, при этом подобное происходило неоднократно.

Как ранее писал News.ru, покупающие шаурму сотрудники Росгвардии стали антигероями ульяновских СМИ. По словам местной жительницы, стражи порядка устроили перерыв на обед на фоне совершающегося рядом преступления.