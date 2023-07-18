Заслуженный военный летчик раскрыл детали модернизации Су-57 Генерал-майор Попов: в новом двигателе Су-57 улучшены приёмистость и общая надежность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

На Су-57 сейчас ставятся модернизированные двигатели Су-35, которые отвечают первоначальному этапу его эксплуатации, но на смену им идет вторая модернизация, в которой улучшены приёмистость и общая надежность, рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, закончить первую поставку обновленных истребителей планируют к концу 2024 года.

На смену этому двигателю идет вторая модернизация. Там улучшены приёмистость двигателя по оборотам, общая надежность, и он должен быть немного легче, чем в предыдущей серии. Но пока он еще не пошел в серию. Насколько мне известно, идут его испытания, — и достаточно успешно, — сообщил генерал.

По его словам, завершение первой поставки Су-57 запланировано на конец 2024 года, — партия небольшая, но достаточная, чтобы переучить на новые машины два авиаполка, включая и летчиков, и техников.

В принципе мы уже можем постепенно переучивать — центр боевого применения авиации в Липецке этим как раз занимается с помощью машин из первой партии. Но понятно, что обстановка нагнетается, и ускорить процесс действительно нужно. Тут Мишустин прав, — только не в авральном, а в плановом порядке, — подчеркнул Попов.

Расходы, связанные с машинами пятого поколения, генерал предлагает «прописать отдельной строкой в военном бюджете». По его мнению, требуется целевое финансирование учебы, в том числе учебных полетов, чтобы не потратить деньги на другие нужды, связанные с СВО.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что поставки истребителей пятого поколения, к которым в том числе относится Су-57, планируется ускорить.

Летчик-испытатель ГК НИИ ВВС Герой Советского Союза Владимир Кондауров ранее рассказал NEWS.ru, что Су-57 оснащен особым оборудованием и вооружением, которым не обладает тот же Су-35. Он подчеркнул, что для проверки эффективности Су-57 его необходимо испытать в боевых условиях и после этого заниматься доработками или улучшениями.