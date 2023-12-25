Заслуженный учитель РФ рассказал, что подарить педагогу Заслуженный учитель РФ Ямбург рассказал о важности гаджетов для педагогов

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Ярмарки поделок школьников могут стать оптимальным выходом для избежания получения подарков учителями со стороны родителей, рассказал NEWS.ru доктор педагогических наук заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он привел в пример заведения, где обучаются и дети с особенностями развития. Педагог считает, что творчество ребят может окупаться, но для образовательного процесса нужны и гаджеты.

Ну например, у меня есть примеры школ, где учатся сложные дети. И там мы проводим различные ярмарки, где продаются различные товары, которые дети сами делают, там продаются различные поделки. Дети сами организуют и делают концерты. И родители могут купить эти самые поделки, посетить концерты, послушать выступления. А потом уже эти деньги — заработанные учениками — перечисляются управляющим советом школы на приобретение нужных для школы вещей, — сказал Ямбург.

По его мнению, это благородная миссия, когда и родители, и учителя, и дети знают, куда пошли эти деньги и на что они направлены. Он обратил внимание, что гаджеты в настоящее время наиболее актуальны и могли бы облегчить работу учителей.

Мы все знаем, что сейчас есть очень дорогие гаджеты и современные высокотехнологичные системы. И родители могут купить их и передать, например, в подарок школе. Именно школе. И эти вещи значительно облегчат учителю его труд. Ведь современный учитель уже сейчас должен работать с искусственным интеллектом, 3D-ручками, элементами прототипирования, — пояснил Ямбург.

Ранее заслуженный учитель России заявил, что необходимо изменить условия сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) для детей с индивидуальными особенностями, например с дислексией. Он отметил, что такие дети могут делать по 30–40 ошибок, поэтому для них сокращение этого количества уже является победой.