Заслуженный летчик рассказал, будут ли новые Су-57 использовать в зоне СВО Летчик Попов: сейчас нет необходимости бросать Су-57 в зону СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57

В настоящее время нет никакой необходимости «бросать в пекло» новейшие истребители Су-57 и использовать их в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, потому что Военно-воздушные силы России успешно справляются за счет уже имеющихся самолетов, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов. По его словам, большой запас самолетов 4 и 4++ поколения, а именно Су-30СМ и Су-35 и отлаженная технология производства доступна для личного состава.

Они почти ничем не уступают Су-57, единственное, что отлаженная технология процессов изготовления и эксплуатации истребителей четвертого поколения доступна для нашего личного состава ВВС, как технического, так и летного. Поэтому мы сильно не торопимся переводить ВВС на самолеты пятого поколения. Результативность хорошая, цена и качество удовлетворяют требования оперативно-тактической обстановки, — сказал Попов.

По мнению заслуженного летчика РФ, сейчас необходимо наработать эксплуатационные характеристики СУ-57 и переучить большую часть летного и технического состава, чтобы пилоты были готовы к массовому использованию Су-57.

Мы будем учить экипажи в полигонных условиях и периодически будем ставить отдельные задачи, чтобы набираться боевого опыта эксплуатации. Нет необходимости сейчас бросать их в пекло. У нас есть возможности обойтись тем, что есть, — добавил Попов.

Ранее российские авиастроители передали Министерству обороны России новую партию серийных истребителей Су-57и Су-35. Объединенная авиастроительная корпорация сообщила, что самолеты прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками военного ведомства.

Попов рассказал NEWS.ru, что истребители Су-57 в отличие от их предсерийного выпуска более адаптированы к войсковому применению и использованию. По его словам, от самолетов 4++ поколения Су-57 отличаются малозаметностью и улучшенным двигателем «Ал-41».