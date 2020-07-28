Защитные маски в России подешевели в среднем до 10 рублей

https://static.news.ru/photo/1eb91ab8-d0d4-11ea-be86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость медицинских масок в российских аптеках снизилась в среднем до десяти рублей за штуку. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Он отметил, что в стране хватает и материала, необходимого для производства масок, и оборудования.

В аптеках мы сегодня видим, по отчетам Федеральной налоговой службы, цена в среднем — 9, 10, 11 рублей. То есть это не те 28 или 30, или даже 35 рублей, которые были ещё два месяца назад, — цитирует Евтухова ТАСС.

Замглавы Минпромторга подчеркнул, что никаких проблем с наличием масок в продаже не наблюдается, имеющихся запасов хватает. При этом производственные мощности даже загружены не в полном объёме, добавил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Институте молекулярной медицины в Лиссабоне заявили, что изобрели многоразовую медицинскую маску, которой не страшен коронавирус. Как заверили учёные, изделие имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, более известный как COVID-19, когда он вступает в контакт с тканью.