«Защитить от нацистской мрази»: Путин объяснил, почему Россия вернула Крым Путин: России пришлось вернуть Крым из-за притеснения русских

Фото: Михаил Метцель/ТАСС/kremlin.ru

Владимир Путин

Крым мог бы оставаться в составе Украины, если бы отношение к русским населению и языку там оставалось нормальным, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ. Почему Россия была вынуждена включить Крым в свой состав, что сказал Путин о противниках России?

Почему Россия вернула Крым

Путин заявил, что Крым мог бы оставаться в составе Украины, если бы к русским людям там относились «нормально, по-современному, доброжелательно».

«Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной <...> нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило совершать действия, например, связанные с Крымом. Ну как? Если бы там все было хорошо и к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы вот этих государственных переворотов, то разве бы в голову кому-нибудь в России бы пришло действовать в Крыму так, как мы действовали? Ну конечно же, нет. Надо же было защищать людей от этой нацистской мрази», — указал он.

По словам президента, Россия после распада СССР смирилась с потерей полуострова, однако позже ситуация с положением русского населения начала ухудшаться.

«Они просто поставили нас пред выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту людей, проживающих там. Современная Россия с этим смирилась после распада Советского Союза, но когда начали истреблять все русское, это, конечно, запредельные вещи. А в конце концов объявили, что русские являются некоренной нацией в этих землях, это вообще полный беспредел, понимаете, а параллельно еще и начали истреблять русских в Донбассе и под аплодисменты Запада», — заявил он.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Что сказал Путин о противниках России

Путин подчеркнул, что Россия способна остановить планы своих противников и наглядно доказала это в ходе СВО как в экономическом плане, так и на поле боя. В начале спецоперации Запад строил план победить Россию «на поле боя», однако впоследствии в Европе вынуждены были изменить риторику, отметил президент.

«Ну вот поисключали нас [из международных организаций], от чего-то отказались, от наших энергоносителей отказались. И что? Какой результат? У нас в этом году рост ВВП будет 2,8–2,9%, а то и 3%. А у ведущих экономик Европы — минус. Небольшой, но минус. И они страдают, реально проблемы возникают. Вот мы не радуемся этому. Не радуемся, просто констатируем сам факт. И в военном плане тоже. Вот „надо победить Россию на поле боя“ — теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно. Это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными», — указал Путин.

Какую историческую параллель провел Путин

На выступлении Путин особое внимание обратил на отмечаемый 4 ноября в России День народного единства. Он напомнил, что с момента победы народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и освобождения Москвы от поляков прошло 400 лет.

«Что такое 400 лет? Это на протяжении пяти-шести поколений. Быстро очень время летит. Пять-шесть поколений всего-то. А как много за это время произошло событий в истории нашей страны! И на всех переломных ее этапах всегда единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи», — указал президент.

Он упомянул в качестве еще одной важнейшей фигуры российской истории князя Александра Невского.

«Почему мы так почитаем Александра Невского как святого? Именно за этот выбор. Он думал о том, чтобы сохранить русский народ, ну а затем и все народы, проживающие на территории нашей огромной страны. То же самое, во многом то же самое происходит и сегодня, когда мы говорим о том, что мы защищаем свои ценности морально-нравственные, свою культуру, свой язык, в том числе, помогая это сделать нашим братьям и сестрам в Донбассе и Новороссии. В этом ключ происходящих сегодня событий», — указал Путин.

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