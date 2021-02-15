Защита потребовала прекратить уголовное преследование Навального

https://static.news.ru/photo/cc7df864-7037-11eb-8f75-96000091f725_660.jpg Ольга Михайлова Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Адвокаты оппозиционера Алексея Навального на заседании суда по делу о клевете потребовали прекратить уголовное преследование их подзащитного. По их мнению, Навальный должен быть оправдан.

Мы просим оправдать нашего подзащитного и прекратить уголовное преследование, — заявила адвокат Ольга Михайлова в ходе прений сторон.

Защита настаивает на том, что дело о клевете строится на оценочных суждениях Навального, которые не могут расцениваться как клевета, и критикует позицию обвинителей. Адвокаты сослались на результаты лингвистической экспертизы, которые показали, что в заявлениях Навального нет фактов, которые можно было бы проверить на достоверность, а значит, его невозможно обвинить в искажении какой-либо информации.

16 февраля началось третье заседание по обвинению Навального в клевете в отношении Артёменко. Ранее суд уже рассмотрел доказательства со стороны обвинения и допросил обвиняемого. Навального обвинили в клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко после высказываний в Сети о продажности пенсионера, принявшего участие в съёмках ролика в поддержку изменений в Конституцию РФ. Статья о клевете не подразумевает тюремного срока в качестве меры наказания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что судья назначила следующее заседание по обвинению Навального в клевете на 20 февраля.