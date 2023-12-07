Защита обжаловала заочный приговор издателю «Медиазоны» Верзилову

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Защита обжаловала приговор, вынесенный издателю «Медиазоны» Петру Верзилову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда. Ранее Верзилов был заочно приговорен к 8,5 года колонии за распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ.

В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Верзилову, — рассказал собеседник агентства.

Жалоба будет рассмотрена в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Дата рассмотрения в настоящее время не назначена.

В ноябре текущего года Басманный суд Москвы приговорил Петра Верзилова к 8,5 года колонии общего режима по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Ему также запрещено в течение четырех лет заниматься администрированием сайтов. При этом в настоящее время Верзилов находится за границей. Наказание начнет исчисляться в случае задержания или экстрадиции. Дело было возбуждено из-за двух публикаций в Twitter (X) и двух постов в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о событиях в украинской Буче.

Российская сторона объявила Верзилова в международный розыск. Он проходит также в качестве обвиняемого по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации иностранного гражданства. По данным СМИ, он не сообщил о наличии гражданства Канады.