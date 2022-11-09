Защита обжаловала заочный арест подозреваемой в убийстве Дугиной Защита обжаловала заочный арест украинки Вовк, подозреваемой в убийстве Дугиной

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Сторона защиты обжаловала постановление Басманного суда Москвы о заочном аресте гражданки Украины Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве дочери философа Александра Дугина Дарьи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде. При этом собеседник не уточнил, подана жалоба адвокатом Вовк или защитником по назначению.

В суд поступила апелляционная жалоба, — рассказали в суде.

В вину Вовк вменяется убийство, совершенное группой лиц опасным способом по мотивам политической или иной ненависти. В РФ ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Наталья Вовк объявлена в международный розыск. В начале ноября Басманный суд Москвы принял постановление о заочном аресте женщины.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Когда она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, в нем сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства журналистки. Виновниками были названы украинские спецслужбы, а исполнителем — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения.