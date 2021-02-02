Защита Навального попросила приобщить к делу письмо из Charitе́

https://static.news.ru/photo/6618f7a0-6537-11eb-9000-96000091f725_660.jpg Фото: Simone Kuhlmey/Keystone Press Agency

Представитель защиты оппозиционера Алексея Навального во время заседания суда по вопросу об изменении ему меры пресечения по делу о мошенничестве в отношении «Ив Роше» подал ходатайство о том, чтобы приобщить к материалам дела письма из клиники Charitе́, где Навальный проходил лечение после отравления.

Прошу приобщить оригинал справки из клиники Charitе́ от 15 января. Из неё следует, что Навальный окончил лечение 15 января, на момент осмотра он чувствовал себя хорошо, до 15 числа он наблюдался амбулаторно. После выписки из больницы он набрал 100% массы тела, восстановившись до показателей до инцидента, — заявил адвокат Вадим Кобзев.

Суд ушёл на 10-минутный перерыв, пока прокурор изучает предоставленные защитой материалы.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда в рамках приговора по делу «Ив Роше». Суд может изменить условный срок на реальный.

23 и 31 января в поддержку оппозиционера по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции начали задерживать граждан, являющихся возможными участниками незаконной акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Людей отправляют в автозаки в районе здания Мосгорсуда.