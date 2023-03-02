Зарубежные туры на праздничную неделю в марте подорожали за год на 60%

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За последний год средний чек при бронировании туров за рубеж на неделю с захватом 8 марта вырос на более чем 60%, что связано с подорожанием авиаперевозок, пишет «Коммерсант» со ссылкой на статистику портала Travelata.ru. В то же время спрос начал восстанавливаться благодаря увеличению возможностей полетов и наличию в ассортименте туроператоров популярных направлений, таких как Египет и Таиланд.

Средний чек при бронировании туров за рубеж на неделю с 8 марта за год вырос на 61,4%, достигнув отметки в 159,9 тыс. рублей. По данным «Слетать.ру», средний чек на популярных зарубежных направлениях также вырос на 40–70% в зависимости от страны.

Самым значительным ростом отличилась Шри-Ланка, где средний чек увеличился на 68%, до 210,1 тыс. рублей. В Турции и ОАЭ средний чек также значительно вырос — на 49% и 44% соответственно, а в Египте — на 65%.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, спрос на выездные туры в целом восстанавливается за счет расширения возможностей полетов и наличия в ассортименте туроператоров популярных направлений, таких как Египет и Таиланд. Он отметил что количество поездок в эти страны уже соответствует докризисному уровню, а в случае с Таиландом даже превысил его.

Кроме того, неделя с 8 марта является активным сезоном для туризма, так как путешествия часто рассматриваются как подарок, а основную аудиторию составляют женщины.