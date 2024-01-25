Зарубежные хостеры остались в тени в России Роскомнадзор: иностранные хостеры не подавали заявок на легализацию в России

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Зарубежные хостинг-провайдеры не подавали заявлений для легализации в России, сообщил РБК представитель Роскомнадзора. По закону иностранные хостеры должны зарегистрироваться в реестре до 1 февраля 2024 года. Те, кто этого не сделает, не смогут предоставлять услуги новым сайтам.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн выразил мнение, что зарубежные провайдеры не стали подавать заявки по идеологическим причинам. По его словам, в иностранных социальных сетях продолжается антироссийское информационное давление.

Рынок России открыт для IТ-компаний из дружественных стран, и, если в рамках развития своего бизнеса они захотят выйти на него, думаю, что они добросовестно будут исполнять требования Роскомнадзора, — уточнил депутат.

Гендиректор российского провайдера Rusonyx Константин Анисимов отметил, что в реестре есть формально зарубежные компании. Он считает, что отказавшиеся регистрироваться компании не хотят рисковать бизнесом в РФ. Как заявил гендиректор RU-CENTER Андрей Кузьмичев, у таких провайдеров в России были «сравнительно небольшие клиентские портфели», за которые нет смысла держаться в ущерб «домашним» рынкам. Также новые правила могут оказаться технически сложными.

Ранее суд в Москве назначил компании Amazon оборотный штраф в размере более 200 млн рублей. За нарушение, связанное с отсутствием представительства в РФ, юридическим лицам грозит штраф в размере от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год.

Летом 2023 года Роскомнадзор включил в перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению», еще 12 иностранных провайдеров хостинга. Помимо Amazon, в список вошли Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, а также GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.