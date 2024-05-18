«Зараза в голове»: глава отряда теробороны о расколе в семье из-за Киева Российский глава отряда теробороны перестал общаться с родней из Харькова

Российский глава отряда теробороны рассказал NEWS.ru, что из-за украинского конфликта перестал общаться с родственниками, проживающими в Харькове. По словам собеседника, у ряда граждан соседней страны в головах «засела какая-то зараза» и они возненавидели Россию.

Я служил в армии и затем в МВД, много читаю, знаю историю нашей страны. И я понимал уже тогда, в 2014-м, что противостоять нацизму без вооруженного конфликта, скорее всего, не получится. Наши соседи-украинцы — те, с кем вместе ходили в школу, — начали высказывать свою ненависть к нам, — сказал военный.

Он отметил, что при встречах с украинцами все чаще стали звучать оскорбительные выражения о России. Кроме того, люди сыпали угрозами, в том числе нападения на территорию РФ.

Вот что с ними произошло, что у них в голове? Я уже даже и с ближней родней из Харькова общаться перестал — с племянниками, с невестками. Они ненавидят Россию и не скрывают этого. Как будто какая-то зараза засела у них в головах и разъедает мозг. Название этой заразы — нацизм, — резюмировал собеседник.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко в десятую годовщину трагедии в Одессе заявила, что по завершении спецоперации необходимо созвать большой трибунал, где Киев будут судить за все совершенные им преступления. По ее словам, события в Доме профсоюзов должны стать «краеугольным эпизодом» суда. Она добавила, что срока давности не будет.