20 и 21 августа в рамках форума «Армия-2022», проходящего в подмосковном парке «Патриот», представлен авиационный кластер. В его программу вошли концерты, запуск кормовых моделей самолетов, мастер-классы и собственно пилотаж.

Кластер располагается на территории военного аэродрома Кубинка. В выставке участвуют модели авиационной техники, беспилотные летательные аппараты, двигатели, комплектующие и аэродромное оборудование. 

NEWS.ru запечатлел самые интересные моменты первого дня работы кластера.

Форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа. На нем представлено более 450 экспонатов, которые можно не только увидеть, но и потрогать. Ранее NEWS.ru поделился их снимками.

 

Группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29

Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»

Посетители на выставке авиатехники в рамках Международного военно-технического форума на аэродроме Кубинка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на выставке авиатехники в рамках Международного военно-технического форума на аэродроме Кубинка

Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»

Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»

Пассажирский самолёт МС-21

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолёт МС-21

Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»

Вертолет Ми-28Н

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ми-28Н

Посетители на выставке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на выставке

Посетители возле двигателя пассажирского самолёта МС-21

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители возле двигателя пассажирского самолёта МС-21

Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С

Юные посетители на выставке на аэродроме Кубинка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юные посетители на выставке на аэродроме Кубинка

Международный военно-технический форум «Армия-2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2022»

Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»

Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С

Международный военно-технический форум «Армия-2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2022»

Международный военно-технический форум «Армия-2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2022»

Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С

Посетители на выставке в рамках Международного военно-технического форума на аэродроме Кубинка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на выставке в рамках Международного военно-технического форума на аэродроме Кубинка

Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С

Посетители на выставке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на выставке

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С

Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С

Посетители на выставке в рамках Международного военно-технического форума на аэродроме Кубинка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на выставке в рамках Международного военно-технического форума на аэродроме Кубинка

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Посетители на выставке в рамках Международного военно-технического форума на аэродроме Кубинка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на выставке в рамках Международного военно-технического форума на аэродроме Кубинка

Посетители на выставке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетители на выставке

Учебно-тренировочный самолет Як-130

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учебно-тренировочный самолет Як-130

Группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29

Вертолет Ми-28НМ перед динамическим показом авиатехники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ми-28НМ перед динамическим показом авиатехники

Группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29

Международный военно-технический форум «Армия-2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2022»

Международный военно-технический форум «Армия-2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный военно-технический форум «Армия-2022»

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС

Группа высшего пилотажа «Стрижи»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа высшего пилотажа «Стрижи»

Зрители во время динамического показа авиатехники на аэродроме Кубинка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зрители во время динамического показа авиатехники на аэродроме Кубинка

Пассажирский самолёт МС-21

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский самолёт МС-21

Семикратная абсолютная чемпионка мира среди женщин по высшему пилотажу Светлана Капанина в кабине самолета Extra 330LX

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семикратная абсолютная чемпионка мира среди женщин по высшему пилотажу Светлана Капанина в кабине самолета Extra 330LX

Самолет Extra 330LX

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Extra 330LX

Самолет Extra 330LX

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Extra 330LX

Вертолет Ми-28Н

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ми-28Н

Выступление пилотажной группы «Первый полет» на самолетах Як-52 и Piper PA-23-250

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выступление пилотажной группы «Первый полет» на самолетах Як-52 и Piper PA-23-250

Выступление пилотажной группы «Первый полет» на самолетах Як-52 и Piper PA-23-250

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выступление пилотажной группы «Первый полет» на самолетах Як-52 и Piper PA-23-250

Зрители во время динамического показа авиатехники в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зрители во время динамического показа авиатехники в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»

Зрители во время динамического показа авиатехники в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зрители во время динамического показа авиатехники в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»