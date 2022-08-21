Запуски моделей, выставка и пилотаж: как проходит авиакластер «Армии-2022»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С

20 и 21 августа в рамках форума «Армия-2022», проходящего в подмосковном парке «Патриот», представлен авиационный кластер. В его программу вошли концерты, запуск кормовых моделей самолетов, мастер-классы и собственно пилотаж.

Кластер располагается на территории военного аэродрома Кубинка. В выставке участвуют модели авиационной техники, беспилотные летательные аппараты, двигатели, комплектующие и аэродромное оборудование.

NEWS.ru запечатлел самые интересные моменты первого дня работы кластера.

Форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа. На нем представлено более 450 экспонатов, которые можно не только увидеть, но и потрогать. Ранее NEWS.ru поделился их снимками.