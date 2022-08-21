Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С
20 и 21 августа в рамках форума «Армия-2022», проходящего в подмосковном парке «Патриот», представлен авиационный кластер. В его программу вошли концерты, запуск кормовых моделей самолетов, мастер-классы и собственно пилотаж.
Кластер располагается на территории военного аэродрома Кубинка. В выставке участвуют модели авиационной техники, беспилотные летательные аппараты, двигатели, комплектующие и аэродромное оборудование.
NEWS.ru запечатлел самые интересные моменты первого дня работы кластера.
Форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа. На нем представлено более 450 экспонатов, которые можно не только увидеть, но и потрогать. Ранее NEWS.ru поделился их снимками.
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке авиатехники в рамках Международного военно-технического форума на аэродроме Кубинка
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке авиатехники в рамках Международного военно-технического форума на аэродроме Кубинка
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пассажирский самолёт МС-21
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пассажирский самолёт МС-21
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вертолет Ми-28Н
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вертолет Ми-28Н
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители возле двигателя пассажирского самолёта МС-21
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители возле двигателя пассажирского самолёта МС-21
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юные посетители на выставке на аэродроме Кубинка
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Юные посетители на выставке на аэродроме Кубинка
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке в рамках Международного военно-технического форума на аэродроме Кубинка
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке в рамках Международного военно-технического форума на аэродроме Кубинка
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Русские витязи» на самолетах Су-35С
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке в рамках Международного военно-технического форума на аэродроме Кубинка
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке в рамках Международного военно-технического форума на аэродроме Кубинка
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке в рамках Международного военно-технического форума на аэродроме Кубинка
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке в рамках Международного военно-технического форума на аэродроме Кубинка
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Посетители на выставке
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Учебно-тренировочный самолет Як-130
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Учебно-тренировочный самолет Як-130
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вертолет Ми-28НМ перед динамическим показом авиатехники
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вертолет Ми-28НМ перед динамическим показом авиатехники
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Стрижи» на истребителях МиГ-29
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Международный военно-технический форум «Армия-2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Стрижи»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Группа высшего пилотажа «Стрижи»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зрители во время динамического показа авиатехники на аэродроме Кубинка
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зрители во время динамического показа авиатехники на аэродроме Кубинка
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пассажирский самолёт МС-21
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пассажирский самолёт МС-21
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Семикратная абсолютная чемпионка мира среди женщин по высшему пилотажу Светлана Капанина в кабине самолета Extra 330LX
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Семикратная абсолютная чемпионка мира среди женщин по высшему пилотажу Светлана Капанина в кабине самолета Extra 330LX
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Extra 330LX
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Extra 330LX
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Extra 330LX
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Extra 330LX
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вертолет Ми-28Н
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вертолет Ми-28Н
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Выступление пилотажной группы «Первый полет» на самолетах Як-52 и Piper PA-23-250
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Выступление пилотажной группы «Первый полет» на самолетах Як-52 и Piper PA-23-250
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Выступление пилотажной группы «Первый полет» на самолетах Як-52 и Piper PA-23-250
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Выступление пилотажной группы «Первый полет» на самолетах Як-52 и Piper PA-23-250
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зрители во время динамического показа авиатехники в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зрители во время динамического показа авиатехники в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Су-35С группы высшего пилотажа «Русские витязи»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зрители во время динамического показа авиатехники в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зрители во время динамического показа авиатехники в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022»