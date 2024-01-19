Запрещать понятие «Украина» никто не собирается: мнение Сергея Миронова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Минюст России внес лозунг «Слава Украине!» и ответ «Героям слава!» в список нацистских. Кроме того, Украинскую повстанческую армию (УПА), Украинскую народную самооборону (УНС) и Организацию украинских националистов (ОУН) внесли в «перечень нацистских организаций» — они признаны экстремистскими организациями и запрещены в России. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о том, почему не признают экстремистами президента Украины Владимира Зеленского и его окружение и стоит ли запретить понятие «Украина», председателя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Государственной думе Сергея Миронова.

По решению трибунала

— Это решение Минюста, который в соответствии с законодательством составляет перечень нацистских организаций, сотрудничавших с теми, кого Нюрнбергский трибунал признал виновными в совершении преступлений во время Второй мировой войны. Как известно, каратели из украинских националистов помогали гитлеровцам устанавливать «новый порядок» не только на Украине, но и в оккупированных странах Европы, для чего проходили спецподготовку в школах абвера. За свои услуги и «сотрудничество» лидеры националистов неоднократно получали деньги от немецких спецслужб.

На этих основаниях Минюст признал нацистскими бандеровские структуры, их символику, атрибутику и лозунги, которые сегодня охотно эксплуатируют «последыши» Бандеры. Кстати, ОУН и прочие националистические организации уже признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.

Нужно ли признать Зеленского экстремистом

— Что касается Зеленского и его окружения, то я считаю, что определение «экстремист» для них слишком узкое и мягкое. Это военные преступники, преступники против человечности. Их ждет свой трибунал, который, как я полагаю, должен пройти в одесском Доме профсоюзов.

Запрещать же понятие «Украина» никто не собирается. Напротив, сегодня мы сражаемся против преступного неонацистского режима. И сражаемся не против Украины, а за ее освобождение и возвращение к истокам.

Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press Владимир Зеленский

Кому говорите: «Слава!»

— Напомню, что корни лозунга «Слава Украине! Героям слава!» лежат в немецком национал-социалистическом приветствии Heil Hitler! Sieg Heil! («Слава Гитлеру! Победе слава!»). Структура обоих приветствий идентична, с акцентом на первых словах в каждой фразе.

Кроме того, лозунг «Слава Украине! Героям слава!» был впервые принят на II Съезде украинских националистов в апреле 1941 года в оккупированном Кракове. Этот съезд проводился при поддержке нацистского режима и имел целью объединение украинских националистических сил для борьбы против Советского Союза.

Во время войны лозунг использовался в украинских националистических вооруженных формированиях, многие из которых были лояльны Германии. После войны традиция приветствия сохранялась и культивировалась украинским подпольем в Западной Украине, а также теми, кто избежал судебного преследования и иммигрировал на Запад.

Необходимо отметить, что лозунг «Слава Украине! Героям слава!» широко использовался во время массовых протестов Евромайдана в 2013–2014 годах, которые привели к свержению президента Виктора Януковича.

В 2018 году Верховная рада приняла закон, устанавливающий лозунг «Слава Украине» как официальное приветствие в армии и полиции Украины. Проект закона был разработан по поручению президента Украины Петра Порошенко.

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