Запорожье под огнем, диверсия в Дагестане: как ВСУ атакуют РФ 29 декабря

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Территорию ДНР обстреляли 69 раз, под удар попали школа и институт, пострадала 17-летняя девушка. В Запорожской области под обстрелами оказались Мелитополь, Токмак и Каменка-Днепровская. В дагестанском Буйнакске второй раз с начала СВО подожгли железнодорожное оборудование. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

ВСУ совершили массированный обстрел Запорожской области

Накануне утром украинские войска ударили ракетами по селу Инженерное в Пологовском районе Запорожской области. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, никто из местных жителей не пострадал, но повреждения получили один частный жилой дом и линия электропередачи.

Позже в этот же день под обстрел попали города Мелитополь и Токмак. По последнему ВСУ били из РСЗО HIMARS. Работали средства противовоздушной обороны. Информации о последствиях на земле не поступало.

В районе 14:00 ВСУ обстреляли из артиллерии город Каменку-Днепровскую. В течение дня под огнем находился поселок Розовка: средства ПВО там работали трижды, уточнил Рогов.

Кроме того, украинские войска продолжали наносить удары по прифронтовым населенным пунктам региона. По данным Telegram-канала WarGonzo, под огнем оказались Копани, Новопокровка, Вербовое, Ильченково и Новопрокоповка. Минобороны РФ информацию об обстрелах Запорожья не комментировало.

Фото: МО Украины

Девочка-подросток пострадала при обстреле Ясиноватой

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 69 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 54).

Обстрелам подверглись районы Донецка, Горловки, Макеевки и Гольмовского, а также Ясиноватский район. В областном центре пострадала женщина 1932 года рождения, в Горловке — женщина 1953 года рождения, а в Ясиноватой — 17-летняя девочка.

«В результате очередного обстрела Ясиноватой ранение получила девушка 2006 г. р. Берегите себя и своих близких», — призвал глава Ясиноватского муниципального округа Дмитрий Шевченко.

В Донецке и Горловке повреждения получили 18 жилых домов, а также три объекта гражданской инфраструктуры, в том числе Автомобильно-дорожный институт ДонНТУ. Без света остался жилой массив «Строитель». В больнице № 25 пришлось остановить котельную из-за повреждения теплотрассы.

«Повреждена школа № 8. <...> По уточненной информации, вследствие вчерашнего (28.12.2023 г.) обстрела Центрально-Городского района Горловки <...> поврежден Автомобильно-дорожный институт и общежитие института», — рассказал мэр Горловки Иван Приходько.

За минувшие сутки на Донецком направлении украинские войска совершили 45 обстрелов из артиллерии и РСЗО. На Горловском — 20 обстрелов, в том числе с применением кассетных боеприпасов. А на Ясиноватском — четыре артобстрела. Всего по населенным пунктам ДНР за последние сутки выпустили 235 снарядов.

Железнодорожное оборудование подожгли в Дагестане

В Дагестане второй раз с начала СВО подожгли железнодорожное оборудование. Это снова произошло в городе Буйнакск на одноименной станции. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

По информации Telegram-канала SHOT, в ночь на 27 декабря неизвестные вскрыли и подожгли релейный шкаф — ровно спустя месяц после прошлого подобного инцидента. На месте происшествия нашли пластиковую канистру с остатками бензина.

ВСУ ударили по радиозаводу в Брянской области

29 декабря украинские войска обстреляли поселок Суземка в Брянской области. Как уточнил губернатор Александр Богомаз, по населенному пункту выпустили больше 15 снарядов.

«Ранение получила мирная жительница. В настоящее время она доставлена в районную больницу, ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Повреждения получили 11 жилых домов, административное здание и несколько автомобилей. Как утверждает Telegram-канал Mash, под ударом также оказался местный радиозавод «Стрела».

Позже в этот же день обстрелу подверглось село Сопычи в Погарском районе. Никто из местных жителей не пострадал, повреждения получил один частный жилой дом.

БПЛА совершили налет на Белгородскую область

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 62 снаряда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Под огнем оказались Лозовая Рудка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Дроновка, Горьковский, Вязовое, Прилесье, Новая Таволжанка и Белянка.

Также ВСУ продолжали атаковать регион с помощью беспилотников. В Терезовке и Середе БПЛА сбросили по одному осколочному боеприпасу. Кроме того, Середу, Мокрую Орловку, Лозовую Рудку, Горьковский и приграничный КПП «Нехотеевка» атаковали дроны-камикадзе.

В результате пострадал один человек — житель Мокрой Орловки. У него диагностировали множественные осколочные ранения головы, живота и ног. Его госпитализировали.

Повреждения получили по одному частному жилому дому в Мокрой Орловке и Новой Таволжанке. В Дроновке пострадали пять частных домов и один легковой автомобиль, повреждены оказались линии газо- и электроснабжения.

ВСУ обстреляли три села Курской области

Накануне украинские войска обстреляли населенные пункты Кореневского и Глушковского районов Курской области. Никто из местных жителей не пострадал. В Гордеевке и Успеновке повреждены суммарно семь домов.

По поселку Теткино прилетело шесть снарядов. Повреждены два дома. Населенный пункт частично остался без света.

В ночь на 29 декабря ВСУ попытались атаковать регион с помощью беспилотника самолетного типа. Российским средствам ПВО удалось его сбить, отчиталось Минобороны РФ.

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