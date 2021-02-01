Запись на вакцинацию от коронавируса открылась на портале госуслуг

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Жители России с 31 января могут записаться на вакцинацию от коронавируса через портал госуслуг. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как писал NEWS.ru, россиянам предлагают давать оплачиваемый выходной день после вакцинации от коронавируса. Обращение с такой инициативой направил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров министру труда и социальной защиты Антону Котякову и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

В настоящее время набирает обороты кампания по массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Россияне могут выбрать для прививки одну из двух представленных вакцин от заболевания — «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»).

Однако, как подчеркнул общественник, из-за необоснованных опасений, слухов, предрассудков и непонимания сути действия прививки часть населения боится пройти вакцинацию. Помимо этого, некоторые россияне не готовы к ней по той причине, что после прививки могут возникнуть побочные эффекты. В частности, жар, слабость и сонливость.