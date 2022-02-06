Запашный рассказал о коронавирусе у животных

В настоящий момент существует много противоречивой информации о коронавирусе среди животных, даже несмотря на созданную от этой болезни вакцину. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный. По его словам, точно определить, какие животные подвержены заражению, а какие нет, не смог даже создатель даного препарата.

Запашный рассказал , что в рамках программы, которую он ведёт на одной из радиостанций, ему довелось брать интервью у разработчика вакцины для животных.

Я спросил создателя вакцины о том, как ею пользоваться, как определить, что животное болеет, поинтересовался, какие животные болеют. Тут началось самое интересное: он не смог четко дать определение, какие животные подвержены этой болезни, а какие — нет, — рассказал дрессировщик.

Запашный добавил, что получаемая от зарубежных коллег информация относительно коронавируса у животных также противоречива.

Сначала объявили, что в Бруклине в США тигр заболел коронавирусом. Эта новость моментально разлетелась по всему миру. Спустя какое-то время, я видел одну или две маленькие статейки о том, что коронавирус, оказывается, был у человека, который следил за этим тигром. Четких подтверждений того, что тигр тоже заболел коронавирусом, нет, — отметил дрессировщик.

Он также заявил, что в Большом Московском цирке случаев заболевания коронавирусом среди животных зафиксировано не было.

Ранее Эдкард Запашный дал ценные советы, как защититься от дикого медведя в лесу.