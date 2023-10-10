Запашных обвинили в жестоком обращении с животными после видео с тиграми

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Эдгард Запашный

Дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных обвинили в жестоком обращении с животными после видео, на котором они бьют тигров палкой во время репетиции, сообщает Telegram-канал Mash. Зоозащитники уже обратились в Следственный комитет с заявлением.

На кадрах, распространившихся в Сети, братья не только бьют тигров палкой, но и обливают водой, а также используют против животных огнетушитель. Неравнодушные граждане составили несколько обращений, в том числе к депутатам. Они просят наказать циркачей.

Эдгард Запашный в интервью «Газете.ру» при этом сообщил, что такими методами он спас тигру жизнь. По его словам, животные начали драться, поэтому выход из ситуации был только один.

Животные дерутся, надо им спасать жизнь. Обидно, что сами журналисты не хотят никакие выводы делать. Там же очевидно, что животные дерутся. Там на видео разве не видно, что животные дерутся между собой? — объяснил Запашный.

Ранее он рассказал, что из прифронтового города Сватово были спасены два леопарда. По словам дрессировщика, хозяин животных покинул город, оставив питомцев, которые теперь оказались под угрозой. Для перевозки хищников погрузили в медикаментозный сон, обследовали и поместили в заранее подготовленные клетки.