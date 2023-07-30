Западу пригрозили катастрофой в случае вторжения в Крым Смирнов: попытка Запада захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и Украины

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Севастополь, Крым

Попытка стран Запада захватить Крымский полуостров обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины, заявил РИА Новости представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его словам, у России достаточно средств для защиты своих территорий и суверенитета.

Попытка коллективного Запада захватить Крым обернется катастрофой для всей Европы и тем более для Украины. У России достаточно средств и сил защитить свой суверенитет, даже если при этом будет необходимо пойти на крайние меры, — подчеркнул он.

Смирнов добавил, что жители Крыма понимают, что полуостров стал символом современной России, в связи с чем никакие внешние силы не имеют права посягать на него.

Ранее издание Daily Express сообщило, что солдаты ВСУ проходят в Великобритании подготовку к вторжению в Крым. По информации источника, операция по захвату полуострова будет включать атаки с воздуха, земли и моря, а также использование бронетехники.

В Минобороны России заявили, что в ночь на 30 июля украинские войска попытались атаковать Крым 25 беспилотниками. В ведомстве заявили, что силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 16 вражеских дронов, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).