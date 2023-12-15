Западное информагентство поздравило Набиуллину с Новым годом Bloomberg пожелало главе ЦБ РФ Набиуллиной добиться инфляции в 4%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Американское информационное агентство Bloomberg поздравило главу Центрального банка России Эльвиру Набиуллину с наступающим Новым годом и пожелало, помимо здоровья, достичь экономике страны инфляции в 4%. В ответ председатель российского финансового регулятора улыбнулась.

Руководитель ЦБ РФ поблагодарила корреспондента западного СМИ. Затем она продолжила отвечать на вопросы журналистов.

Реплика представителя западных медиа, вероятно, могла быть связана с высказыванием Набиуллиной о главной задаче Центрального банка России на 2024 год — вернуть инфляцию к показателям около 4%. Замедление инфляции действительно ожидается, отметила председатель ЦБ. Также она подчеркнула, что экономика РФ не успевает за растущим спросом.

Также, по ее словам, Центробанк испытывает дефицит высококвалифицированных кадров. Прежде всего нехватка ощущается в сфере IT. Это связано с переходом финансового рынка на «цифру». В современных условиях Центробанк создает большой объем собственных программ, добавила она. Кроме того, регулятору жизненно необходимы специалисты в области информационной безопасности, однако с таким дефицитом сталкиваются по всему рынку, уточнила глава ЦБ.