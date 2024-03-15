«Запада нет»: в Крыму призвали Россию строить «свой мир» Константинов: России нужно строить свой мир на внутренних ценностях

Фото: Александр Сухов/РИА Новости

г. Мариуполь

Специальная военная операция на Украине и все процессы, которые она запустила, имеют фундаментальное значение, заявил спикер парламента Крыма Владимир Константинов. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, для России это серьезный вызов. На Западе уже ничего не осталось, что могло бы вдохновить, поэтому РФ нужно строить свой мир с упором на внутренние ценности, уверен он.

СВО и все процессы, которые она запустила, имеют фундаментальное значение. Сегодня это очень серьезный вызов. Уже Запада для нас нет. Там уже нет ничего, что нас могло бы вдохновить. Нам нужно строить свой мир, опираясь на свои внутренние ценности, — сказал Константинов на мероприятии, посвященном 10-й годовщине воссоединения республики с РФ.

Он отметил, что это сложная работа, которая не пойдет автоматически. Тем не менее, уверен Константинов, России нужно двигаться своим путем и не надеяться на смену властей в западных странах.

Хватит нам уже их ненависти и угроз нашего уничтожения, нам нужно идти своим путем, — подчеркнул он на собрании.

Ранее на собрании глава республики Сергей Аксенов, говоря о судьбе региона до его воссоединения с Россией в 2014 году, заявил, что власти Украины не делали для Крыма ничего, чтобы поднять уровень жизни и создать комфортные условия для проживания. По его словам, Киев пытался стравить всех жителей республики и посеять межнациональную рознь.