«Запад устал от их балагана»: Алаудинов о реакции Запада на положение ВСУ Алаудинов: на Западе не хотят финансировать Украину, которая не может выиграть

Фото: МО Украины

На Западе приходят к мнению, что дальше финансировать Украину не нужно, заявил в интервью NEWS.ru командир спецназа «Ахмат» Герой России Апти Алаудинов в рамках Военно-патриотической недели в поддержку Всероссийской акции «Памяти павших будьте достойны!» в Институте госслужбы и управления президентской академии РАНХиГС. По его мнению, Киев все равно не может выиграть у Москвы.

Запад уже тоже потихоньку устал от этого всего их балагана, и перестали они уже выделять эти деньги, потому что народы как Америки, так и европейских государств уже, в принципе, потихоньку приходят к тому, что дальше финансировать Украину не нужно, потому что она все равно не может выиграть у России. Чтобы хоть каким-то образом для них размыть эту картину своего бессилия, они пытаются поменять, получается, руководство ВСУ. И опять же это все делается всего лишь для того, чтобы опять попросить новые потоки денег и вооружения, — сообщил он.

Он добавил, что ситуация у Киева очень тяжелая. По его словам, два года подряд Запад финансировал ВСУ, выделяя им огромные финансы, большое количество вооружения, оснащение, но в конечном итоге оба контрнаступления украинской армии в 2022 и 2023 годах не увенчались успехом.

Что, по сути, привело руководство Украины к тому состоянию, когда они не знают, что им с этим делать, — резюмировал Алаудинов.

Ранее Алаудинов высказал мнение, что весь мир, который вчера еще «морщил морду», приползет к России на коленях. Он подчеркнул, что иначе быть не может.