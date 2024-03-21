ВС РФ атаковали центры принятия решений ВСУ: новости СВО на вечер 21 марта

Фото: МО Украины

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в интервью Deutsche Welle (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) утверждает, что с начала спецоперации России государства в составе Североатлантического альянса значительно нарастили инвестиции в сфере обороны. Его слова прозвучали на фоне заявлений главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая, как отмечает газета Politico, позиционирует себя в качестве кризисного менеджера в период конфликта на Украине.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 21 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Как страны Запада готовятся к столкновению с Россией

Кариньш, отвечая на вопрос Deutsche Welle о том, перешла ли НАТО к военной экономике, заявил, что Альянс двигается в этом направлении. По его словам, страны — участницы военного блока нарастили инвестиции в сфере военно-промышленного комплекса на фоне нарастающей угрозы столкновения с Россией.

Тем временем глава ЕК использует кризис на Украине для разработки оборонной концепции Евросоюза, пишет Politico. По данным газеты, глава ЕК выстраивает образ главного кризисного менеджера для своей кампании по переизбранию на второй срок.

В свою очередь 30% жителей Польши, которая состоит и в Евросоюзе, и в НАТО, считают, что Альянс не способен защитить страну в случае вооруженного столкновения с Россией. Такими данными поделился исследовательский центр Pollster, который провел опрос по заказу газеты Super Express. В исследовании приняли участие более тысячи совершеннолетних поляков.

А в The Wall Street Journal уверены, что Россия после завершения спецоперации на Украине восстановит свои Вооруженные силы намного быстрее, чем европейские страны. По мнению обозревателя Лоуренса Нормана, Москве понадобится на это несколько лет.

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press Кришьянис Кариньш

Какая обстановка складывается в зоне СВО

Вооруженные силы России продвинулись в сторону Семеновки на Авдеевском направлении в зоне СВО, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри». По его данным, российская армия перешла в решительное наступление.

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что войска ВС РФ взяли под контроль село Тоненькое под Авдеевкой и железнодорожную станцию Алебастровая в ДНР. ВСУ на обоих направлениях потеряли за сутки до 570 солдат.

Также в военном ведомстве рассказали, что ВКС России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия решений ВСУ. По данным ведомства, применялись в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Отмечается, что все объекты поражены.

Кроме того, в зоне СВО появилась новая военная техника. ВС РФ стали применять необычный тип российских беспилотников под названием «Пчелка». Уточняется, что это гибрид самолета и квадрокоптера, который является платформой для FPV-дронов.

Что говорят о ситуации на фронте российские эксперты

ВСУ не хватает авиации, танков и снарядов, рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию в зоне СВО, военный эксперт уточнил, что дефицит снарядов пока что некритический. При этом у украинской армии достаточное количество мин и беспилотников. По его словам, особенно остро дефицит вооружения ВСУ ощутят на себе примерно через месяц, с дальнейшим продвижением ВС РФ.

В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что российской армии необходимо заняться административными зданиями в Киеве, если там до сих пор находятся украинские военные или наемники. В беседе с NEWS.ru он отметил, что работающие в президентском офисе и Верховной раде причастны к действиям ВСУ и их следует «загнать в подвалы», чтобы они сидели там и не поднимали головы.

В Госдуме также рассказали, как российские войска будут поступать с французскими солдатами. Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой в интервью телеканалу BFMTV отметил, что армия РФ будет ликвидировать всех французских военнослужащих, которые отправятся в зону боевых действий на Украине. По его словам, желание президента Франции Эммануэля Макрона отправить войска на украинскую территорию провоцирует третью мировую войну.

Фото: МО Украины

Что говорят о ситуации на фронте на Украине

Киев уделяет слишком мало внимания потребностям ВСУ, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко. В ходе заседания Верховной рады он указал, что депутаты «оторвались от земли» и не учитывают острые вопросы при составлении повестки. Фрагмент выступления опубликован на его YouTube-канале.

«Я вернулся с востока, где 10 бригад получили от нас то, что не дает государство. Так вот: земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона», — заявил Порошенко.

В особенности он раскритиковал работу правительства в части формирования фортификационных линий для ВСУ. По словам экс-президента, в эксплуатацию введено менее 10% оборонительных сооружений. Порошенко добавил, что «правительства нет», а парламент теряет «контрольную конституционную функцию».

Назван способ обеспечить нейтралитет Украины

Ученые российской Академии военных наук опубликовали в журнале «Национальная оборона» статью, в которой заявили, что реальный нейтралитет Киева может быть обеспечен только с размещением российских войск на западной границе Украины. По их мнению, часть элиты в США уже понимает бесперспективность продолжения прежнего курса поддержки Киева. И в администрации президента Джо Байдена стали думать над тем, как решить проблему.

«Американцы понимают, что одностороннее обещание Киева ничего не стоит и доверия у российского руководства не вызовет, поэтому необходимо, чтобы его подкрепили США и союзники по НАТО. Реальный нейтралитет Киева обеспечит только размещение российских войск на западной границе Украины», — пояснили авторы.

Читайте также:

Пронзили ВСУ «Кинжалами»: Россия ударила по центрам принятия решений

Снаряды попали в роддом, АЗС и спорткомплекс: как ВСУ атакуют РФ 21 марта

В зоне СВО заметили российскую «матку» дронов: как «Пчелка» уничтожает ВСУ