Запад обвиняет ИГИЛ в атаке на «Крокус». Но почему это сейчас невозможно?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Западные эксперты, политики, дипломаты и СМИ считают, что за терактом в подмосковном «Крокус Сити Холл» стоят боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Кто и почему категорически отвергает эту версию?

Что на Западе говорят об ИГИЛ и теракте в Подмосковье

Журналисты The New York Times обратили внимание, что группировка, которая взяла на себя ответственность за теракт в пятницу, представляет собой филиал ИГИЛ в Афганистане под названием «Исламское государство провинции Хорасан» (или «Вилаят Хорасан», или ИГИЛ-Х — террористическая организация, запрещена в РФ).

«ИГИЛ-Х зациклено на России в течение последних двух лет и часто критикует президента Владимира Путина в своей пропаганде, заявил Колин Кларк (Colin Clarke), аналитик по борьбе с терроризмом в Soufan Group, консалтинговой фирме по вопросам безопасности, базирующейся в Нью-Йорке. ИГИЛ-Х обвиняет Кремль в том, что по его рукам течет мусульманская кровь, ссылаясь на „интервенцию“ Москвы в Афганистане, Чечне и Сирии. Теперь группировка взяла на себя ответственность и за теракт в Москве», — пишут журналисты.

Обозреватель Марк Галеотти в статье для The Sunday Times отметил, что джихадистские террористические движения уже давно представляют серьезную угрозу для России, а ИГИЛ-К в последнее время является исполнителем самых серьезных терактов, включая взрыв в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, в результате которого погибли 15 человек.

«Базируясь в основном в Афганистане и Центральной Азии, ИГИЛ-К все больше внимания уделяет России, которая, по ее мнению, равнозначна США в своей „ненависти“ к исламу. Она ссылается на вмешательство России в Сирии в 2015 году в поддержку режима Асада против, в частности, боевиков ИГИЛ, а также на ее поддержку центральноазиатских правительств, выступающих против ИГИЛ. Хотя эти инциденты редко получают широкое освещение на Западе, ИГИЛ-К стоит за рядом менее масштабными заговорами, включая попытку нападения на синагогу в Калужской области к юго-западу от Москвы, предпринятую в начале этого месяца. Она была сорвана сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ)», — пишет журналист.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер также сегодня заявила, что в теракте в Подмосковье виноваты боевики ИГИЛ.

«Исходя из всего, что известно на данный момент, можно предположить, что „Исламское государство в Хорасане“ несет ответственность за убийственный теракт под Москвой», — сообщила он.

Версию немецкого дипломата раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Глубокий анализ. Сила мысли. Мощь интеллекта. Когда, интересно, эта женщина (сужу по фото, но не настаиваю) с такой же уверенностью скажет что-нибудь про теракты в отношении „Северных потоков“? За полтора года в ФРГ относительно порчи собственного имущества ни одной версии не было выдвинуто официально — даже ИГИЛ не придумали», — написала Захарова.

Почему версия с нападением ИГИЛ на «Крокус» может быть нереальна

«Глядя на все эти версии с терактом, где почему-то возвышается афганский филиал „Исламского государства“, стоит понимать истинное положение всей некогда мощной международной террористической группировки. ИГИЛ в Ираке и Сирии — это был в основном медийный проект, который существовал только потому, что это было нужно заказчику. И „Вилаят Хорасан“ в Афганистане выполняет эту роль, поскольку американцам было нужно наличие дестабилизирующего фактора после прихода талибов к власти. Нельзя забывать, что большая часть террористов, вошедшая в состав организации с момента ее создания, в прошлом состояла в наиболее радикальных течениях „Талибана“ (террористическая организация, запрещена в РФ) под крылом нынешнего министра внутренних дел Сираджуддина Хаккани — давнего знакомого американцев», — пишет «Рыбарь».

Авторы канала отметили, что ИГИЛ — это вооруженная группировка, которая самостоятельно без огромного финансирования не продержалась бы столько времени на плаву.

«Они ничего не производят и ничем не торгуют, то есть зарабатывать они могут только по своему профилю — ведя войну и устраивая террор. К тому же почти все террористы — это безграмотные радикалы, которые ничего не умели (тренировку в Вест-Пойнте они не проходили). А их нужно обучать тактике, применению оружия и держать в узде, иначе они превратились бы в шайку бандитов, но никак не в ту силу, которая смогла захватить почти две страны. И сейчас ни финансирования, ни поддержки нет. „Вилаят Хорасан“ — это лишь жалкое подобие того, что из себя представляла группировка на пике своего влияния. Проект ИГИЛ был закрыт, и вместе с этим какое-либо влияние организации сошло на нет. „Вилаят Хорасан“ — это по сути полторы калеки без обеспечения, которые просто-напросто паразитируют на обломках былого „величия“. Поэтому они и берут ответственность за все, что только могут, хоть как-то пытаясь привлечь внимание. Где-то обезьяна украла банан — игиловцы тут как тут. Поэтому, когда в США или Великобритании всеми силами пытаются убедить массы в том, что ИГИЛ на что-то способен, следует понимать, что это просто-напросто невозможно. Безграмотным экстремистам на такое ни мозгов, ни ресурсов бы не хватило», — подчеркнул «Рыбарь».

Авторы канала добавили, что кто-то завербовал боевиков, а также снабдил деньгами и оружием, а кто-то воспользовался своими связями в регионе и предоставил инфраструктуру.

«Давно известно, в чью зону влияния относятся Афганистан, Пакистан и Таджикистан. Куда ни ткни — попадешь на американцев и британцев», — добавил «Рыбарь».

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