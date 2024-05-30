«Запад не даст такой возможности»: аналитик оценил переговоры по Украине Военэксперт Коротченко: Запад не позволит Украине начать переговоры с Россией

Фото: МО Украины

Лидеры западных стран не дадут Украине возможности провести мирные переговоры с Россией даже при наличии у нее желания, такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. При этом на сегодняшний день в Киеве не прослеживается стремления начать диалог с Москвой, подчеркивает он.

Что касается реального желания, стремления пойти на переговоры со стороны Украины — в данный момент я не вижу такой возможности. <...> Запад не даст нам такой возможности, на данном этапе мирные переговоры нам никто не предложит, — считает Коротченко.

Эксперт добавил, что сегодня украинское правительство находится под достаточно плотным воздействием западных партнеров. При этом политические элиты страны не настроены на прекращение вооруженного противоборства, считает военный эксперт.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что договоренности, которые лягут в основу мирного договора между Москвой и Киевом, должны находиться в плоскости неделимой безопасности с учетом реальной ситуации на земле. Он подчеркнул, что условия урегулирования также должны учитывать волю людей.

Вместе с этим Лавров считает, что в перемирии между Россией и Украиной нет никакого смысла. По словам дипломата, в таком случае Киев вновь воспользуется паузой, чтобы аккумулировать ресурсы для продолжения боевых действий.