Запад грозит не признать новые выборы в России. Но у Путина крепкие нервы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Тот факт, что грядущие выборы президента России окажутся под серьезнейшим внешним давлением, признали глава Центризбиркома Элла Памфилова и пресс-секретарь Дмитрий Песков. Подобные маневры наших «доброжелателей» могут вписаться в общую картину гибридной войны, базирующейся на любых инструментах дестабилизации ситуации в России. В частности, Василий Пискарев, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, отмечает, что уже более ста подконтрольных Западу медиапроектов подготавливают свою аудиторию к признанию наших выборов нелегитимными.

Однако угроза объявления наших президентских выборов нелегитимными или просто даже игра на подобной угрозе (пусть и откровенном блефе) означает принципиальное изменение ситуации.

Расчет на «пятую колонну»

Призывы не признавать президентскую кампанию в России при условии, если в ней примет участие Владимир Путин, звучали еще и шесть лет назад. Тогда на подобный внешнеполитический риск Запад не решился. Хотя мы понимаем, что в рукаве у тех же американцев всегда есть «верные» прибалты или поляки, которые в любой момент могут поднять шумиху. Только для того, чтобы хотя бы протестировать западное общественное мнение. И выяснить отношение политикума тех стран, в которых в следующем году также пройдут выборы разного уровня. А то ведь в отношении этих государств Россия сможет отреагировать зеркально.

Собственно, даже просто разговоры о нелегитимности наших выборов могут послужить стимулом для активизации нашей, как принято говорить, партии «мира любой ценой». Стать точкой «сборки» всех сил, готовых пойти на любой компромисс, на любую сдачу позиций ради того, чтобы все было, как раньше. Послужить причиной для отказа от участия в предвыборной кампании кандидатов либерального толка.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Агитационный предвыборный билборд

Международный коллапс

Очевидно, что все навязчивые разговоры в натовских столицах об изоляции России и ее лидера выдают желаемое за действительное. Ставка делалась и на беспрецедентное в отношении главы великой державы решение международного суда. Но последние громкие визиты Владимира Путина выглядят уже откровенным троллингом Брюсселя с Вашингтоном.

Однако объявление о непризнании результатов российских выборов — это ставка на нарастание управляемого хаоса, любимой в последнее время американской доктрины. Фактически это уже путь не к сворачиванию отношений, которые сейчас хуже и запутаннее, чем в годы холодной войны. А к их полному разрыву, отзыву послов, передаче консульских функций посольствам третьих, нейтральных стран. Не говоря уже о том, что это прямой causus belli. Но ведь за океаном и так предрекают возможность прямого столкновения наших вооруженных сил с американскими. Ну блефовать, так максимально убедительно. Пусть и на грани.

Вариант большой сделки

Между тем все понимают, что большой торг вокруг Украины еще впереди. Так или иначе, происходят контакты между разными деятелями России и США. Даже если публично заявляется, что речь идет исключительно об обмене заключенными. Летает между странами самолет Романа Абрамовича. Все больше государств выражают готовность стать площадкой для переговоров или формулируют собственные предложения для компромисса.

На Западе все чаще говорят о переговорах в 2024 году. Притом что там еще надеются, что они могут начаться с выгодных для Украины позиций. А поскольку на поле боя вряд ли возможны украинские прорывы, то в ход пойдут разные политические и дипломатические ухищрения. В том числе и угроза не признать результаты наших президентских выборов.

Правда, у нашего лидера крепкие нервы.

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