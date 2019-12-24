Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать «новогодний капитал» для пожилых людей, чтобы те смогли достойно отмечать Новый год. Об этом
С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется... Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России, — привели текст обращения в RT.
Одинокие пенсионеры имеют право на то, чтобы купить продукты на праздничный стол и украсить квартиру или дом без ущерба для своего дома, отметил Борис Чернышов.
О какой сумме идёт речь, пока неизвестно.
Ранее NEWS.ru писал, что Минтруд РФ предложил устраивать одиноких пожилых людей в приёмные семьи. «Опекуны» пенсионеров будут получать пособие в десять тысяч рублей. Ведомство считает, что подобные меры помогут улучшить качество жизни таких пожилых людей и решить проблемы их одиночества.
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