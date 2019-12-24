https://static.news.ru/photo/c5b49dc6-26dc-11ea-8201-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать «новогодний капитал» для пожилых людей, чтобы те смогли достойно отмечать Новый год. Об этом сообщил RT, ссылаясь на обращение Бориса Чернышова, направленное министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.

С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется... Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России, — привели текст обращения в RT.

Одинокие пенсионеры имеют право на то, чтобы купить продукты на праздничный стол и украсить квартиру или дом без ущерба для своего дома, отметил Борис Чернышов.

О какой сумме идёт речь, пока неизвестно.

Ранее NEWS.ru писал, что Минтруд РФ предложил устраивать одиноких пожилых людей в приёмные семьи. «Опекуны» пенсионеров будут получать пособие в десять тысяч рублей. Ведомство считает, что подобные меры помогут улучшить качество жизни таких пожилых людей и решить проблемы их одиночества.