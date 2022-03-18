Зампостпреда ООН при РФ заблокировали в Twitter из-за опровержения фейка

Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт первого заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского из-за публикации, в которой он опроверг заявления об участии российской армии в ударе по роддому в Мариуполе, в результате которого якобы погибло множество мирных жителей, заявил Полянский в своём Telegram-канале. Комментируя решение администрации платформы, зампостпреда РФ при ООН усомнился в заинтересованности Запада в свободе слова.

Twitter потребовал удалить твит от 9 марта, в котором я информирую, что за два дня до этого в ходе заседания Совета Безопасности мы предупредили о том, что роддом в Мариуполе<...> был превращён украинскими националистами в огневую точку, — говорится в сообщении.

Он заявил, что свою публикацию с опровержением ложной западной информации он удалять не станет и уведомил об этом службу поддержки.

Вижу в этом иллюстрацию того , насколько на Западе в реальности готовы слышать альтернативные точки зрения<...>Twitter раньше мне представлялся серьёзной компанией, — добавил Полянский.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Мариуполь скрывает много доказательств преступлений украинских радикалов, поэтому они за него так «цепляются». Дипломат также отверг обвинения в адрес России в нападении на роддом и театр в Мариуполе. Он отметил, что людей в качестве живого щита продолжают удерживать украинские националисты.