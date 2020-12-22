Зампосла ФРГ в Москве прибыла в МИД РФ из-за ситуации с Навальным

https://static.news.ru/photo/29c4fef6-4431-11eb-9e6a-fa163e074e61_660.jpg Беате Гжески Фото: Посольство Германии в Москве - Deutsche Botschaft Moskau/facebook.com

Постоянный заместитель посла Германии в России Беате Гжески прибыла в Министерство иностранных дел РФ после вызова посла из-за санкций ЕС в отношении Москвы на фоне ситуации с отравлением Алексея Навального.

Ранее глава германского МИД Хайко Маас выступил в поддержку антироссийских санкций ЕС в связи с ситуацией вокруг Навального. Он назвал подобный жест Брюсселя правильным поступком, так как Россия не предприняла никаких действий для расследования инцидента, сообщает РИА Новости.

20 августа во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию. В Россию оппозиционер хочет вернуться после полного восстановления.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Ранее NEWS.ru писал, что Навальный лично позвонил одному из героев расследования о причастности сотрудников ФСБ к предполагаемому отравлению оппозиционера. Блогер смог связаться с мужчиной по имени Константин Кудрявцев. Он представился помощником секретаря Совета безопасности и бывшего директора ФСБ Николая Патрушева. Разговор предполагаемой жертвы с предполагаемым участником покушения длился 45 минут.