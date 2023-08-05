«Замочены в сортире»: генерал считает неизбежной ликвидацию властей Украины Генерал Пуликовский заявил о неизбежности ликвидации властей Украины

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О неизбежности ликвидации властей Украины пора заявить открыто, отметил в интервью телеканалу «Краснодар» бывший командующий группировкой федеральных сил в Чечне генерал-лейтенант Константин Пуликовский. По его мнению, придет момент, когда об этом объявит и президент России Владимир Путин.

Я думаю, придет момент, когда наш президент что-то подобное скажет этим нашим врагам нынешним, что они будут замочены тоже в сортире. Может, как-то по-другому, может, как-то мягче, красивее, но это будет сделано. Я в этом уверен, — заявил Пуликовский.

Другого выхода для России не существует, уверен генерал. Уничтожить терроризм иными способами невозможно, заключил он.

Ранее Пуликовский заявил, что уничтожение украинских нацистов в Донбассе необходимо для предотвращения третьей мировой войны. По его словам, российским силам необходимо нанести мощный удар по противнику в центре региона. Это также продемонстрирует всеми миру, какой мощью обладает РФ, добавил он.

Генерал также указал, что НАТО использует Украину в качестве «плацдарма для оружия». По его словам, это означает, что Альянс ведет войну против России. Москва в свою очередь должна донести до мира, что не допустит начала нового крупномасштабного конфликта, заключил Пуликовский.